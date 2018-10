BIDV nhận "hat-trick" giải thưởng quốc tế

Vừa qua, tại London (Vương quốc Anh), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được Tạp chí Global Banking and Finance Review (GBFR) vinh danh với 03 giải thưởng: "Best SME Bank Vietnam 2018" (Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 2018); "Best Bank for Fixed Income Bonds Vietnam 2018" (Ngân hàng tốt nhất Việt Nam về kinh doanh trái phiếu); "Best DCM House in Vietnam 2018" (Tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu tốt nhất 2018).



Ngân hàng phục vụ khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tốt nhất

Giải thưởng "Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 2018" của Tạp chí GBFR là sự khẳng định vị thế của BIDV - ngân hàng dẫn đầu thị trường Việt Nam trong phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Trong những năm qua, BIDV chú trọng đẩy mạnh phát triển hoạt động đối với phân khúc khách hàng SME và đạt được những kết quả khả quan. Đến 30/06/2018, quy mô khách hàng SME của BIDV đạt hơn 250.000 khách hàng (chiếm gần 40% lượng doanh nghiệp SME ở Việt Nam); quy mô tín dụng SME của BIDV đạt trên 240.000 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu về quy mô tín dụng SME trong hệ thống Ngân hàng thương mại tại Việt Nam...

Được biết, Tạp chí GBFR là tổ chức quốc tế thứ 3 đã bình chọn và trao giải "Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam" cho BIDV trong năm 2018. Trước đó, vào tháng 7/2018, BIDV nhận giải "SME Bank of the year" từ Tạp chí Asian Banking & Finance (Singapore) và vào tháng 9/2018, Tạp chí Alpha Southeast Asia cũng bình chọn và trao giải "Best SME Bank Vietnam 2018" cho BIDV.

Ngân hàng kinh doanh trái phiếu và tư vấn phát hành trái phiếu tốt nhất

2 giải thưởng "Tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu tốt nhất 2018" và "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam về kinh doanh trái phiếu" là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng và những đóng góp tích cực của BIDV trong việc thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu Việt Nam.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ, BIDV thường xuyên thể hiện vai trò tích cực trong hoạt động giao dịch, giúp nâng cao thanh khoản cho thị trường. BIDV có giá chào cam kết chắc chắn thực hiện hàng ngày cho các dải kỳ hạn trái phiếu chuẩn khác nhau; đồng thời có quan hệ giao dịch với hầu hết các đối tác trên thị trường trái phiếu. Trong giai đoạn 2017 - 2018, BIDV là một trong số các ngân hàng có doanh số giao dịch trái phiếu chính phủ hàng đầu thị trường (với thị phần giao dịch ước tính chiếm hơn 8% toàn thị trường).

Ngoài ra, BIDV cũng thể hiện là một trong những thành viên chủ động và trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển thị trường trái phiếu. Cụ thể, BIDV là một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), đồng thời tham gia điều hành các hoạt động của Hiệp hội từ khi thành lập cho tới nay. Trải qua hơn 9 năm từ khi ra đời, VBMA đã từng bước trở thành tổ chức có uy tín hàng đầu trên thị trường tài chính Việt Nam, có các đóng góp quan trọng giúp cơ quan quản lý hoàn thiện và phát triển thị trường.

Đối với lĩnh vực trái phiếu doanh nghiệp, BIDV là tổ chức tiên phong trong việc tạo lập và phát triển thị trường trái phiếu trong nước với nhiều vai trò: tổ chức phát hành, nhà đầu tư và tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu. Qua hơn 10 năm cung cấp dịch vụ, BIDV luôn là một trong các tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu hàng đầu thị trường Việt Nam. Tính đến nay, BIDV đã thu xếp thành công trên 47.000 tỷ đồng trái phiếu cho các doanh nghiệp đầu ngành thuộc các lĩnh vực như ngân hàng, bất động sản, xây dựng, khoảng sản, sản xuất,… trong đó có thể kể đến tên tuổi của nhiều tổ chức phát hành uy tín như Vinacomin, Vingroup, Vinaconex....

Cùng với 2 giải thưởng nói trên của GBFR, nhiều năm qua BIDV cũng đã được các tạp chí quốc tế uy tín như Asiamoney, The Asset, FinanceAsia… vinh danh là tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu tốt nhất Việt Nam.

Global Banking and Finance Review (GBFR) là tạp chí quốc tế uy tín về chuyên ngành tài chính - ngân hàng. Từ năm 2011 đến nay, tờ tạp chí có trụ sở tại London (Vương quốc Anh) này đã thực hiện bình chọn và trao giải thưởng cho nhiều tổ chức tài chính lớn trên thế giới; trong đó tập trung vào nhóm định chế tài chính, công ty chứng khoán, công ty tài chính.. Để đi đến quyết định trao các giải thưởng trên cho BIDV, Ban Giám khảo của chương trình gồm các chuyên gia tài chính - ngân hàng uy tín đã tiến hành phân tích nhiều báo cáo về các lĩnh vực hoạt động của BIDV. Ban Giám khảo của GBFR đều đánh giá cao các số liệu thống kê, chương trình hành động mà BIDV triển khai trong các năm gần đây.