Biên bản ghi nhớ của cựu Giám đốc FBI có thể khiến Tổng thống Trump bị luận tội?

Theo một bản ghi nhớ viết tay của cựu giám đốc FBI - James Comey được đăng tải trên trang The New York Times ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã yêu cầu ông Comey dừng cuộc điều tra các liên hệ giữa Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn với Nga trong suốt cuộc họp tại phòng bầu dục hồi tháng 2.

Tờ NYTimes cho biết bản ghi nhớ này được ông Comey viết hôm 14/2 - một ngày sau khi ông Flynn bị từ chức. Một tuần sau thì ông Comey bị sa thải. Nhà Trắng cho biết quyết định bãi nhiệm giám đốc FBI là dựa trên đề xuất của Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions và phó Bộ trưởng Tư pháp Rod Rosemstein.

Trong bản ghi nhớ, ông Trump đã nói với tướng Comey rằng: "Tôi hy vọng ông có thể đồng ý cho qua vụ này, để Flynn ra đi...Ông ấy là người tốt. Tôi hy vọng ông có thể cho qua vụ này".

Theo các phóng viên CNN và NYTimes, ông Trump đã yêu cầu Phó Tổng thống Mike Pence và Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions rời khỏi phòng họp để nói chuyện riêng với ông Comey. Trước đó vài tuần giới truyền thông đưa tin ông Trump đã 2 lần yêu cầu tướng Comey thề trung thành trong một bữa tiệc ngày 27/1. Tuy nhiên, ông Comey đã từ chối lời cam kết này và nói ông sẽ luôn trung thực với Tổng thống.

Trong khi tờ NYTimes không nắm giữ bất kỳ bản ghi nhớ nào của ông Comey, thông tin phía này có được là từ sự tường thuật lại của trợ lý của ông Comey - người đang nắm giữ bản copy. Cả CNN, ABC và The Washington Post đều độc lập xác nhận nội dung bản ghi nhớ mà NYTimes đã đưa tin.

Nếu việc ông Trump yêu cầu tướng Comey - người mà ông đã sa thải ngay sau đó - dừng cuộc điều tra của FBI đối với ông Flynn, "điều đó thật sự rất thảm hại", Keith E. Whittington - giáo sư chính trị tại trường ĐH Princeton nhận định. Bản ghi nhớ của ông Comey là chi tiết quan trọng để trả lời cho dấu hỏi về mối quan hệ giữa ông Trump và nước Nga cũng như động lực nào khiến ông Trump sa thải cựu giám đốc FBI.

Trong tuần trước, giám đốc FBI đương nhiệm - Andrew McCabe - đã nói với Ủy ban Tư pháp Thượng viện rằng cuộc điều tra của FBI đối với sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Mỹ là "đặc biệt quan trọng". Điều này mâu thuẫn với khẳng định của Nhà Trắng rằng đây không phải là việc làm được ưu tiên cao nhất.

Ông McCabe cũng nói rằng "cho đến nay Nhà Trắng đã không có bất cứ hành động nào nhằm ngăn cản cuộc điều tra". Không có thông tin nào cho thấy ông McCabe biết về bản ghi nhớ của ông Comey trước khi nó được truyền thông đưa tin, nhưng tờ Times nói rằng nó đã được gửi tới một số quan chức cấp cao của FBI.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump "đã nhiều lần ca ngợi tướng Flynn là người tốt, người đã phục vụ và bảo vệ đất nước của chúng ta", nhưng ông ấy "chưa bao giờ yêu cầu ông Comey hoặc bất kỳ ai khác kết thúc bất kỳ một cuộc điều tra nào, trong đó bao gồm cả cuộc điều tra liên quan đến tướng Flynn".

Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Adam Schiff - thành viên cấp cao của Ủy ban tình báo hạ viện Mỹ cho biết Quốc hội Mỹ nên được cung cấp tất cả những bản ghi nhớ, băng ghi âm liên quan đến cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Trump với cựu giám đốc FBI Comey trước khi ông Comey bị sa thải hôm 9/5 và yêu cầu họ ra hầu tòa nếu cần thiết".

"Quá đủ rồi", ông Schiff nói. "Quốc hội thực sự cần đi đến tận cùng của chuyện này".

Các chuyên gia luật pháp nhận định hành động của Tổng thống Trump là "cản trở công lý" và nếu bản ghi nhớ là hoàn toàn chân thực thì ông Trump có thể sẽ bị luận tội.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Newsweek, giáo sư sử học Lichtman - người từng dự đoán ông Trump sẽ chiến thắng cuộc bầu cử đã lập luận rằng. "Có thể lập luận rằng ông ấy đã cản trở công lý và đã vi phạm đến điều khoản nhận lợi ích từ chính phủ nước ngoài. Tôi không nói rằng chúng ta nên luận tội ông ấy ngay bây giờ. Tôi kêu gọi mở một cuộc điều tra luận tội".

Chuyên gia phân tích pháp lý Jeffrey Toobin trả lời phỏng vấn trực tiếp trên kênh CNN rằng: "Chỉ 4 chữ thôi: Cản trở công lý. Yêu cầu một giám đốc FBI phải kết thúc cuộc điều tra về cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử của mình đối với các hoạt động của người này trong chiến dịch tranh cử, nếu điều đó là đúng, đó là một sự cản trở công lý".

Anh Sa

Theo Thời đại/BI, The Independent