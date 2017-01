Biển báo chưa đạt chuẩn dễ dẫn đến mất ATGT

Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe 7 chỗ trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến 10 người thương vong xảy ra ngày 19/11/2016 được xác định là do xe 7 chỗ đi lùi để quay lại nút ra. Tuy nhiên, trên các tuyến cao tốc không khó để bắt gặp các loại xe từ xe con, xe tải, thậm chí cả xe khách đi lùi hoặc đi ngược chiều. Dù biết lỗi chủ yếu là do sự tùy tiện của người lái xe nhưng một phần khác cũng do hệ thống biển báo hiệu chưa thực sự rõ ràng và chưa có tính dự báo.

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai được biết đến như tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam hiện nay, song hệ thống biển báo chỉ dẫn cũng còn hạn chế. Thêm vào đó, kích thước của hệ thống biển báo trên tuyến này vẫn theo quy chuẩn cũ, lắp đặt chưa hợp lý như thiếu biển báo nhập làn hoặc biển hạn chế tốc độ tại những nút ra lắp quá gần đoạn đường cong.

Khi ban hành quy chuẩn mới về hệ thống biển báo hiệu cũng có đưa ra lộ trình thay thế những biển đã được lắp đặt trước đó nhưng với các tuyến cao tốc, việc làm này cần sớm được triển khai mặc dù biết để thực hiện sẽ khá tốn kém nhưng không thể xem là lý do để trì hoãn.

Theo Lô Dũng

VTV