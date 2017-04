Biến động than, dầu khí khiến EVN “đội” thêm 7.200 tỷ chi phí sản xuất

Tại cuộc họp ngày 26/4, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ, Hội nghị Trung ương 5 sắp diễn ra sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

“Trong giai đoạn hiện nay, đây là một trong 5 trọng tâm tái cơ cấu nền kinh tế cần được các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn như EVN thực hiện hiệu quả”, Phó thủ tướng nói.

Đối với ngành điện, các bộ, ngành đang phải hoàn thành các văn kiện quan trọng để thực hiện kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn từ nay tới năm 2020.

Cụ thể, Bộ Công thương xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng liên quan tới khung giá điện tới 2020, cơ chế điều hành giá bán lẻ điện bình quân.

Bên cạnh đó, Chính phủ đang chỉ đạo Tập đoàn EVN xây dựng kịch bản điều hành giá điện năm 2017 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trước bối cảnh trên, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Tập đoàn EVN cần làm rõ kết quả sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp trong thời gian qua và kế hoạch sắp tới, trong đó có các vấn đề về cổ phần hóa, thoái vốn, xây dựng thị trường phát điện cạnh tranh, tái cơ cấu tài chính, quản trị, nhân lực, công nghệ...

Về nhiệm vụ ban hành kịch bản giá điện năm 2017, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu EVN xây dựng giá điện theo nguyên tắc tính đủ, đúng chi phí trong giá thành, bảo đảm có lợi nhuận phù hợp, tạo dư địa thu hút đầu tư, bảo đảm an ninh năng lượng, nhất là bảo đảm thu hút đầu tư năng lượng điện gió, mặt trời và kềm chế lạm phát.

Theo báo cáo của EVN, Tập đoàn này đã hoàn thành xây dựng và phát triển thị trường điện cạnh tranh theo lộ trình được Thủ tướng phê duyệt và vận hành theo đúng quy định. Đến cuối năm 2016, có 73 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện với tổng công suất 17.929 MW, chiếm 46% tổng công suất toàn hệ thống.

EVN cũng cho biết đã xây dựng Đề án tối ưu hóa chi phí trong sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2014-2016 nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí, bảo toàn và phát triển vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Năm 2016, tổng doanh thu toàn EVN đạt 278.031 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2015. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của EVN và các đơn vị đều có lãi.

Tuy nhiên, trong năm 2017, theo tính toán của EVN, tổng chi phí sản xuất kinh doanh tăng thêm hơn 7.200 tỷ đồng do biến động các yếu tố đầu vào (giá than, khí, dầu…). Riêng giá than làm điện tăng thêm 7% từ 24/12/2016 sẽ làm chi phí đội lên hơn 4.692 tỷ đồng. Tuy nhiên, EVN cũng đặt ra một loạt giải pháp giảm chi phí sản xuất để giảm gần 3.000 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm.

Kết luận tại cuộc họp, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị EVN tập trung chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm thực hiện các dự án nguồn, lưới điện quan trọng; xây dựng kịch bản, cân đối nguồn vốn, từng năm một trong giai đoạn 2017-2020 và xa hơn nữa; EVN tiết kiệm chi phí tối thiểu 10%.

Bộ Công thương tiếp tục rà soát quy hoạch phát triển điện lực của các tỉnh, thành phố để có kế hoạch phù hợp, sẵn sàng giải pháp cung ứng điện để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, nhất là với các dự án trong sơ đồ Quy hoạch điện VII; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cơ cấu lại các chủ đầu tư tại một số dự án điện nếu thấy cần thiết.

Về cổ phần hóa, thoái vốn, Phó thủ tướng đề nghị Bộ Công thương, Tập đoàn EVN phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa tại các tổng công ty phát điện, cố gắng thực hiện được trong quý III/2017.

Về nâng cao năng lực quản trị của EVN, Phó thủ tướng đề nghị Tập đoàn chủ động rà soát, đưa vào danh mục xử lý các dự án thua lỗ, kém hiệu quả của Tập đoàn theo nguyên tắc thị trường; áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, giảm chi phí lao động, nhất là giảm tổn thất điện năng; minh bạch, công khai trong tính toán giá điện.

Đối với việc cung ứng giá cả đầu vào, Phó Thủ tướng đề nghị cân đối các yếu tố theo các kịch bản khác nhau để hoàn thành 3 văn kiện quan trọng của ngành điện là: Khung giá bán lẻ điện 2016-2020, cơ chế điều hành giá điện và kịch bản điều hành giá điện năm 2017.

Theo N.Mạnh

Bizlive