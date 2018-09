Biên lợi nhuận gộp Quý II/2018 của Viettel Global đạt 29,9% cao nhất 4 năm gần đây

Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm với tổng doanh thu hợp nhất đạt 8.003 tỷ đồng.



Tổng doanh thu kinh doanh của các thị trường nước ngoài tăng gần 500 tỷ (7%) lên 7.717 tỷ đồng. Thị trường ở cả 3 châu lục của Viettel Global đều ghi nhận doanh thu tăng trưởng: châu Phi và Mỹ Latin cùng tăng trưởng gần 10%,còn Đông Nam Á, mặc dù các thị trường đã bão hòa nhưng vẫn đạt tăng trưởng 3%.

Thị trường châu Phi gồm các quốc gia Cameroon, Tanzania, Mozambique và Burudi đóng góp chính vào tổng doanh thu với 3.625 tỷ đồng. Tiếp đến là Đông Nam Á gồm Campuchia và Đông Timor đạt gần 3.000 tỷ đồng. Khu vực Mỹ Latin với duy nhất Haiti đạt gần 1.100 tỷ.

Doanh thu của thị trường Đông Nam Á không bao gồm công ty Star Telecom tại Lào và Mytel tại Myanmar do Viettel Global nắm giữ dưới 50% vốn tại 2 công ty này, vì chỉ ghi nhận là công ty liên kết.

Bên cạnh đó, mạng Bitel tại Peru cũng không hợp nhất vào kết quả kinh doanh của Viettel Global do công ty này được đầu tư trực tiếp bởi Tập đoàn Viettel.

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu của Viettel Global giảm 700 tỷ đồng, chủ yếu là do giảm hoạt động kinh doanh thiết bị của công ty mẹ như chủ trương đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do giảm doanh thu kinh doanh thiết bị có tỷ suất lợi nhuận thấp nên dù doanh thu giảm nhưng lãi gộp vẫn tăng vọt từ 1.694 tỷ lên 2.119 tỷ đồng, tăng 25% so với nửa đầu năm 2017. Biên lợi nhuận gộp qua đó tăng từ 19,4% lên 26,5%.

Riêng trong quý 2/2018, Viettel Global đạt 4.060 tỷ doanh thu và 1.214 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tương ứng biên lợi nhuận 29,9% - mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây.

Tính đến cuối tháng 6/2018, Viettel đã hoàn vốn đầu tư tại các thị trường là Lào, Campuchia, Đông Timor và đứng số 1 tại thị trường về mạng lưới viễn thông; với các thị trường này, Tập đoàn Viettel đã thu về gấp 4 - 5 lần giá trị vốn đầu tư.

Đặc biệt, trong số 9 thị trường quốc tế của Viettel, Myanmar (khai trương ngày 9/6/2018) là thị trường lớn nhất và được kỳ vọng nhất trong năm 2018 về tăng trưởng.Việc thị trường Myanmar vẫn còn lỗ kế hoạch khi mới đi vào hoạt động dẫn đến lợi nhuận trước thuế hợp nhất của 6 tháng đầu năm 2018 âm 16 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2017, do có thêm khoản thu nhập bất thường hơn 600 tỷ đồng từ lãi tỷ giá nên Viettel Global đạt 652 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Nửa đầu năm 2018, lãi chênh lệch tỷ giá chỉ còn hơn 80 tỷ đồng. Để bù đắp lại, Viettel Global đã tiết giảm 250 tỷ đồng chi phí bán hàng và chi phí quản lý so với cùng kỳ.

Cổ phiếu VGI của Viettel Global bắt đầu giao dịch trên sàn Upcom kể từ 25/9/2018. Công ty hiện có vốn điều lệ 22.438 tỷ đồng và tập đoàn Viettel đang sở hữu 98,68% vốn. Cổ phiếu VGI chốt phiên 28/9 tại mức giá 28.200 đồng - tăng gần gấp đôi so với giá tham chiếu chào sàn là 15.000 đồng.