Biệt thự hạng sang nhiều ưu đãi từ chủ đầu tư

Được quy hoạch trên diện tích 47.257 m2 tại khu đô thị Dương Nội, 246 căn biệt thự thương mại An Phú Shop–villa được xem là sự lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng đang tìm kiếm cơ hội sở hữu và đầu tư nhà đất giá trị.

Tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận và có cơ hội sở hữu biệt thự An Phú Shop-villa, chủ đầu tư Tập đoàn Nam Cường đang tung ra hàng loạt các ưu đãi “lợi ích nhân đôi” với các gói lãi suất và gói hỗ trợ vay vốn hấp dẫn.

Gói vay 80% hỗ trợ lãi suất 0%

Chương trình ưu đãi đặc biệt với gói hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng căn cứ theo tiến độ thanh toán 18 tháng, được áp dụng cho khách kí hợp đồng mua bán từ 01/05/2017 – 15/06/2017. Điểm đặc biệt là chính sách ưu đãi được chủ đầu tư Tập đoàn Nam Cường tung ra vào đúng thời điểm 2 dãy J03 và D04 của biệt thự thương mại An Phú Shop-villa đang được hoàn thiện để có thể bàn giao cho khách hàng vào tháng 7/2017. Như vậy, khách hàng sau khi ký hợp đồng không mất nhiều thời gian chờ đợi mà có thể chuẩn bị chuyển vào ngay.

Dãy J03 và D04 của biệt thự thương mại An Phú Shop-villa đang được hoàn thiện để có thể bàn giao cho khách hàng vào tháng 7/2017.

An Phú Shop-villa là sản phẩm đầu tiên có mô hình tiên phong tại Việt Nam được thiết kế theo mô hình biệt thự độc đáo kết hợp không gian kinh doanh và không gian sống an lành. Khách hàng mua biệt thự An Phú Shop-villa giai đoạn này còn được hỗ trợ vay vốn đến 80%, ân hạn nợ gốc 12 tháng. Theo đó, với số vốn ban đầu từ 20%, tương đương từ 1,9 tỷ đồng, khách hàng đã có cơ hội sở hữu ngay biệt thự nhà phố thương mại độc nhất khu đô thị Dương Nội.

Biệt thự An Phú Shop-villa sở hữu lợi thế về cảnh quan và không gian xanh với mật độ xây dựng thấp dưới 60%.

Môi trường sống lý tưởng của biệt thự xanh cao cấp

Bên cạnh những chính sách ưu đãi hấp dẫn, biệt thự An Phú Shop-villa còn đặc biệt “hút” khách hàng bởi môi trường sống lý tưởng khi tích hợp những tiện ích nội khu hiện đại như: bể bơi 4 mùa, công viên Thiên Văn, trung tâm mua sắm giải trí, quảng trường, khu vui chơi cho trẻ em, hệ thống trường học, bệnh viện quốc tế đẳng cấp…

Được quy hoạch trong khu đô thị mở, định hướng xây dựng theo hướng tiêu chí cân bằng năng lượng Zero-Energy, An Phú Shop-villa chú trọng các yếu tố về môi trường trong cả xây dựng và thiết kế. An phú Shop-villa có lợi thế về cảnh quan và không gian xanh so với nhiều dự án cùng khu vực khi mật độ xây dựng thấp dưới 60%, diện tích cây xanh cao.

Như nhiều dự án trong Khu đô thị Dương Nội, biệt thự An Phú Shop-villa được xây dựng dựa theo tiêu chí chứng chỉ công trình xanh EDGE của tổ chức tài chính IFC thuộc ngân hàng thế giới World Bank Group. Chính vì vậy, khi sinh sống và kinh doanh tại đây, khách hàng sẽ giảm trừ được tối thiểu 20% năng lượng tiêu thụ so với một công trình thông thường.

Những ưu điểm vượt trội về môi trường sống cùng đòn bẩy chính sách giá và ưu đãi hấp dẫn từ chủ đầu tư giúp An Phú Shop-villa ngay từ ngày đầu ra mắt tạo nên cơn sốt trong phân khúc bất động sản cao cấp khu vực phía Tây Nam Hà Nội.

Website: http://anphushopvilla.com/ Đại lý phân phối chính thức: Sàn Trường Phúc: 0918 001 566 Sàn An Cư: 0965 855 685 Sàn Đất Xanh: 0974 558 966 Sàn Nhà Vuông: 0975 393 369.

A.D

Theo Trí thức trẻ