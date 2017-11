Biệt thự Park Riverside Premium – Phong cách sống khác biệt

Sản phẩm đắt giá từ thương hiệu MIKGroup

Kỳ công mang những tinh hoa kiến trúc của thành phố lãng mạn bậc nhất Châu Âu về Việt Nam, MIKGroup đã khiến biết bao trái tim bị quyến rũ bởi câu chuyện về “thành phố Venice” đa sắc nổi bật giữa tâm điểm đô thị mới của TP.HCM. Từ nguồn cảm hứng đậm chất Ý, dự án Park Riverside Premium ra mắt từ đầu tháng 8/2017, đã được khách hàng đón nhận nồng nhiệt và tạo nên điểm sáng tươi tắn cho thị trường bất động sản khu Đông.

Biệt thự “Ngọc như ý” của Park Riverside Premium được đầu tư tỉ mỉ về không gian kiến trúc và chất lượng công trình nhằm đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của các gia chủ khó tính nhất. Với quan niệm: ngôi nhà không chỉ đơn thuần là tài sản lớn về tiền bạc, mà còn phải bao hàm được sự tự hào, vị thế, giá trị sống thượng lưu.

Tọa lạc tại vị trí đắt giá

Park Riverside Premium sở hữu thế “đất ấm” khi được bao bọc bởi dòng sông thơ mộng. Kết hợp với không gian xanh được chăm chút như công viên trải dài 2,4ha, hồ nước rộng hơn 1,2ha, cùng hàng loạt tiện ích sống theo phong cách nghỉ dưỡng thời thượng càng khiến cảnh sắc của “thành phố Venice” thêm tú lệ, dễ dàng làm khách quan mê đắm.

Có thể nhận ra rằng, những ngôi biệt thự với lối kiến trúc Châu Âu đương đại sắc nét, ẩn mình giữa khu vườn mát xanh ngập tràn hơi thở thiên nhiên, đem lại vượng khí cho gia chủ. Đây cũng là dự án có khả năng sinh lời bền vững, bởi vì những căn biệt thự dự án ven sông luôn là đích ngắm của nhiều nhà đầu tư bất động sản do nó luôn đem lại điều kiện sống lý tưởng cho chủ nhân.

Kiến tạo nên giá trị sống khác biệt

Mỗi căn biệt thự được xây dựng trên khu đất diện tích từ 300m2 đến hơn 600m2 và tọa lạc ở những vị trí đẹp nhất dự án. Không những tự hào về việc sở hữu một sản phẩm bất động sản giá trị, chủ nhân còn được thụ hưởng một thế giới tiện ích đa dạng như 2 clubhouse thời thượng, 2 hồ bơi đẳng cấp, bến du thuyền sang trọng, hệ thống công viên hồ nước, sân chơi trẻ em và vườn nướng BBQ cho khoảnh khắc ngập tràn niềm vui gia đình, cùng chuỗi sân tập thể thao hoàn hảo như: golf, tennis, cầu lông, bóng rổ…

Biệt thự Park Riverside Premium – Nơi kiến tạo nên những giá trị sống khác biệt.

Đối với giới am tường về bất động sản, ai cũng hiểu phàm là những dự án có lợi thế sông hồ đều là mang lại giá trị cao. Chỉ những người có điều kiện về tài chính, có với xu hướng muốn sống sinh thái, mới chọn lựa sinh sống tại một ngôi biệt thự rộng thoáng ven sông hoặc bên hồ. Việc an cư ở nơi tràn đầy “thủy lộc” trong một cộng đồng cư dân thượng lưu, đem lại may mắn, sức khỏe và sự nghiệp thăng hoa cho tất cả các thành viên trong gia đình.