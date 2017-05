Biệt thự phía tây hấp dẫn nhà đầu tư

Vốn tăng sức nóng đất phía Tây

Đánh giá về cơ hội đầu tư, nhiều chuyên gia nhận định đầu tư chứng khoán dành cho nhà đầu tư có thể chấp nhận rủi ro cao, thị trường vàng liên tục đi xuống từ đầu năm và được dự báo trong 5 năm tới sẽ biến động lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong khi đó, thị trường bất động sản ấm áp với sự gia tăng nguồn hàng và giá. Tại một số thành phố lớn như TP HCM, Đà Nẵng còn xảy ra sốt đất diện rộng. Vì vậy dễ hiểu vì sao giao dịch đất nền Hà Nội sôi động, đặc biệt là khu vực phía Tây với nguồn cung biệt thự lớn hơn những khu vực khác.

Báo cáo thị trường BĐS mới nhất của Savills Việt Nam cho thấy, phân khúc biệt thự vẫn là “điểm nóng” của thị trường Hà Nội, trong đó khu vực phía Tây Hà Nội, đặc biệt là quận Hà Đông là khu vực có giá tăng mạnh nhất.

Sau khi tuyến đường trên cao vành đai 3 được đưa vào khai thác, hàng loạt tuyến đường huyết mạch như Tố Hữu, đường 70, Vạn Phúc, Lê Trọng Tấn… được đầu tư mở rộng, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông đang hoàn thiện, tuyến buýt nhanh BRT chính thức đi vào vận hành và thông tin Aeon Mall đang xây dựng tại Hà đông đã tác động tích cực đến thị trường BĐS khu vực phía Tây Hà Nội với mức tăng giá từ 1 – 3 triệu đồng/ m2.

An Khang Villa còn có ưu điểm nổi bật khi đã được xây dựng hoàn thiện phần thô, tầm nhìn rộng thoáng, hướng ra hồ Bách hợp Thủy rộng 12ha.

Nổi bật với quỹ đất rộng, hạ tầng đường xá hoàn thiện với các tuyến đường nội khu rộng thoáng, các sản phẩm biệt thự tại khu đô thị Dương Nội đang sở hữu những lợi thế vượt trội thu hút những nhà đầu tư và những gia đình có điều kiện kinh tế.

Các khu biệt thự An Khang Villa, biệt thự thương mại An Phú Shop-villa trong khu đô thị Dương Nội đang chứng tỏ được sức hút với vị trí đẹp, sản phẩm đẳng cấp, công năng đa dạng và cơ hội đầu tư sinh lời hiệu quả. Những căn biệt thự đơn lập, song lập An Khang có vị trí đẹp nhất tại khu đô thị Dương Nội với tầm nhìn rộng thoáng, hướng ra hồ Bách hợp Thủy có diện tích mặt nước rộng 6ha; trước và sau biệt thự được bố trí hàng cây xanh mát… An Khang Villa còn có ưu điểm nổi bật khi đã được xây dựng hoàn thiện phần thô, sổ đỏ và giao nhà ngay, nhà đầu tư không mất thêm chi phí cơ hội trong thời gian chờ đợi như nhiều dự án “trên giấy” khác.

An Phú Shop-villa mang lại cơ hội sinh lời hấp dẫn từ việc kinh doanh hay cho thuê.

Giá trị thương mại: yếu tố quyết định “xuống tiền”

Một sản phẩm biệt thự khác của Tập đoàn Nam Cường là An Phú Shop-villa đi theo xu hướng mới của thị trường với mô hình nhà phố thương mại kết hợp nhà ở và kinh doanh. Cách trung tâm thương mại Aeon Mall chỉ vài trăm mét, các căn biệt thự liền kề thương mại An Phú Shop-villa mang lại cơ hội sinh lời hấp dẫn từ việc kinh doanh hay cho thuê một phần hoặc toàn phần.

Ưu điểm của loại hình biệt thự kết hợp chức năng kinh doanh thương mại là có thể tạo ra hai nguồn thu nhập, dòng tiền chảy liên tục nhờ kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng và thu nhập đầu tư nhờ tiềm năng tăng giá cao của biệt thự khu vực này.

Được biết, riêng đối với sản phẩm biệt thự thương mại An Phú, nhà đầu tư sẽ được hỗ trợ lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc trong vòng 12 tháng đối với khoản vay lên tới 80% giá trị căn biệt thự . Như vậy, nếu mua căn biệt thự nhà đầu tư chỉ cần có số vốn tự có chỉ từ 1,9 tỷ đồng. Đây là một cơ hội sở hữu lý tưởng đối với doanh nghiệp khi vừa có thể gia tăng tài sản sở hữu, vừa được khấu trừ thuế và lãi vay trong khi lợi ích từ cơ hội kinh doanh và dòng tiền sinh lời là không đổi.

A.D

Theo Trí thức trẻ