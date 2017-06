Biệt thự sinh thái dành cho chủ nhân xứng tầm

Tại nhiều quốc gia phương Tây, dù những tòa nhà cao chọc trời hiện đại ở ngay giữa trung tâm thành phố phồn hoa đang phát triển mạnh thì những doanh nhân thành đạt vẫn luôn lựa chọn những khu biệt thự đẳng cấp có tiện ích nghỉ dưỡng sinh thái làm chốn nghỉ dưỡng, bình yên sau một ngày làm việc mỏi mệt.

Phân khúc biệt thự sinh thái đã ngày càng chứng tỏ được sức cuốn hút của mình khi chinh phục cư dân văn minh khó tính nhất. Việt Nam cũng không nằm ngoài sức ảnh hưởng đó. Với những đối tượng tri thức, đẳng cấp, họ luôn mong muốn có một không gian sống hoàn hảo, thỏa mãn tiêu chuẩn sống khắt khe.

Trong tâm thế một nhà phát triển bất động sản đặt con người vào trọng tâm của nỗ lực và cảm hứng kiến tạo, Tập đoàn Nam Cường được đánh giá cao về chiến lược và tầm nhìn khi lấy không gian, môi trường sinh thái với những mảng xanh tinh tế cùng nhiều tiện ích hiện đại cho việc xây dựng và phát triển An Khang Villa.

Phong cách sống chan hòa thiên nhiên

Với sự kết tinh hoàn hảo không gian sinh thái, An Khang Villa có vị trí đẹp nhất Khu đô thị Dương Nội - “view” hướng hồ, hướng công viên - khẳng định một phong cách sống nghỉ dưỡng đẳng cấp bậc nhất phía Tây thủ đô.

Tọa lạc trong Dương Nội - khu đô thị rộng gần 200ha được định hướng phát triển cân bằng năng lượng Zero-Energy đầu tiên tại Việt Nam, An Khang Villa được tận hưởng môi trường sinh thái đẳng cấp: Công viên Thiên Văn học, công viên Âm nhạc giúp điều hòa môi trường mang lại cuộc sống khỏe mạnh cho cả gia đình. Đặc biệt, công viên Thiên Văn học đầu tiên ở Việt Nam sẽ tái hiện quá trình hình thành vũ trụ, hệ mặt trời, các chòm sao một cách sinh động đang được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho cuộc sống nơi đây.

Môi trường sinh thái mang lại sức khỏe cho cư dân An Khang Villa.

Bên cạnh đó, Chủ đầu tư còn chú trọng đến việc thiết kế biệt thự hiện đại mà vẫn chan hòa thiên nhiên xanh mát. An Khang Villa có mật độ xây dựng thấp cùng diện tích đa dạng từ 158m2 đến 352m2 với mặt tiền trên tuyến đường rộng 40m. Mỗi biệt thự đều được thiết kế linh hoạt tiếp sáng theo mặt đứng thông tầng rất rộng cùng các ô cửa kính lớn tinh tế giúp tất cả các phòng thông thoáng, chan hòa ánh sáng. Sống tại An Khang Villa, chủ nhân sẽ được đón nắng, đón gió- nguồn sinh khí an lành nhất.

An Khang Villa xứng đáng được liên tưởng tới một bản hòa âm thư thái của tự nhiên đặt trong một không gian kiến trúc mở tinh tế.

Tiện ích lý tưởng, tròn vẹn

Ngay từ những ngày đầu mới xuất hiện, được tận hưởng cuộc sống mỗi ngày ở An Khang Villa đã trở thành một tiêu chuẩn sống phong cách tại khu vực phía Tây Thủ đô. Với nhiều tiện ích hiện đại, tròn vẹn nhất khu vực, vị trí của An Khang Villa trên bảng xếp hạng chất lượng cuộc sống uy tín tại Thủ đô ngày càng được khẳng định.

Chủ nhân của An Khang Villa sẽ được sở hữu sổ đỏ vĩnh viễn.

Tương xứng với quy mô đầu tư, An Khang Villa được quy hoạch đầy đủ tiện ích, dịch vụ hiện đại, toàn diện thỏa mãn tối đa nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của những chủ nhân đẳng cấp. Tại đây, mỗi thành viên trong gia đình đều được chăm sóc sức khỏe bởi dịch vụ chất lượng như: Bệnh viện quốc tế Nam Cường, khu GYM- Spa, bể bơi 4 mùa hiện đại, quần thể sân tập thể thao ngoài trời, khu tập dưỡng sinh. Những gia đình có con trẻ sẽ được thụ hưởng hệ thống cơ sở giáo dục từ công lập đến quốc tế uy tín và hiện đại nhất: THCS Lê Quý Đôn, trường quốc tế Nhật Bản, trường liên cấp quốc tế Olympia, hay khu vui chơi giải trí văn minh như: sân chơi ngoài trời, vườn tuổi thơ, thư viện tiêu chuẩn.

Cư dân An Khang Villa cũng chỉ cần di chuyển vài bước chân sẽ tiếp cận ngay khu phố thương mại An Phú Shop-villa, đại siêu thị Aeon Mall, quảng trường rộng lớn. Tất cả nhu cầu sống từ vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, mua sắm của cả gia đình sẽ được đáp ứng một cách hoàn hảo.

Khi quỹ đất ngày càng thu hẹp, hiếm có dự án quy mô nào tại Thủ đô, trong khu đô thị hiện đại đẳng cấp như An Khang Villa. Chính vì vậy, với số lượng khiêm tốn chỉ còn 100 căn, An Khang Villa sẽ càng trở nên đắt giá và thực sự chỉ chào đón những chủ nhân xứng tầm.

Sống tại An Khang Villa cùng đặc quyển sở hữu sổ đỏ vĩnh viễn đồng nghĩa với việc nắm giữ những trải nghiệm hoàn hảo về một cuộc sống “cân bằng - văn minh – đẳng cấp”.

A.D

Theo Nhịp sống kinh tế