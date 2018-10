Biệt thự sinh thái ngay trong nội đô: Cuộc chơi mới của giới siêu giàu

Các siêu giàu thế giới đang giàu lên tới mức chóng mặt, mang tới cơ hội cho những thương hiệu siêu sang cũng như tạo áp lực phát triển những sản phẩm độc đáo và đẳng cấp mới.

Thế giới ngày càng giàu lên

Những gì mà tỷ phú Mark Cuban và Liên minh 17 tổ chức quốc tế Oxfam dự đoán cách đây một năm về việc thế giới sẽ có tỷ phú bứt phá giới hạn tài sản “hàng chục tỷ đô” đã không còn là điều xa vời. Nếu bạn vào Forbes và kiểm tra ngay lúc này, bạn sẽ thấy cái tên Jeff Bezos đang đứng đầu danh sách siêu giàu thế giới với khối lượng tài sản lên tới 12 con số. Trong một báo cáo, tập đoàn Credit Suisse đã dự đoán, trong 2 thế hệ kế tiếp, thế giới sẽ có khoảng 11 siêu tỉ phú (với khối lượng tài sản vượt ngưỡng hàng trăm tỷ đô).

Chính những điều này đã đặt áp lực cho các thương hiệu đẳng cấp trên thế giới phải cho ra đời những siêu phẩm cao cấp hơn nữa để thỏa mãn sự khác biệt giữa những người trong danh sách siêu giàu thế giới. Bởi lẽ, họ có những “yêu sách”, đòi hỏi rất khắt khe và sẵn sàng chịu chi tiền để thỏa mãn những nhu cầu cá nhân của bản thân.

Các thương hiệu không thể chỉ bán sản phẩm một lần cho những người này, ngược lại, phải liên tục có các sản phẩm mới để chiều lòng người giàu, để không bị lãng quên.

Bạn luôn nghĩ rằng Rolls-Royce chỉ có xe 4 cửa, vậy bạn chưa biết tới Dawn – chiếc xe cho phép những ông chủ luôn ngồi ghế sau có những trải nghiệm lái độc đáo với động cơ xe. Hay trong một thế giới của những người giàu, có đi off-road hay đi phượt, cũng cần phải đủ đẳng cấp, thế nên Cullinan – mẫu SUV đầu tiên của Rolls - Royce ra đời.

Tương tự, nếu bạn nghĩ rằng Hermès chỉ có túi, bạn đã nhầm, hãng còn có trực thăng. Hay chỉ cần bạn mong muốn, bạn thậm chí có thể đi đạp xe quanh hồ và câu cá bằng những sản phẩm của Chanel. Và mới nghe thì có thể vô lý, nhưng bạn có biết một sự thực, rằng rương đựng cúp vô địch World Cup là của nhà mốt danh tiếng Louis Vuitton.

Tiềm năng phát triển bất động sản

Tuy nhiên, sau tất cả những gì được gọi là đẳng cấp thì ngôi nhà vẫn là đích đến cuối cùng. Bởi lẽ, nếu không có một căn nhà đẹp, bạn sẽ đậu xe Cullinan ở đâu? Bạn có những chiếc đồng hồ mà cái giá của nó đủ để hãng phải mời bạn tới tham quan trụ sở ở Thuỵ Sỹ, Chủ tịch của những hãng đồng hồ trên 250 tuổi phải ra tiếp, tay bắt mặt mừng. Nhưng nếu ngôi nhà của bạn không xứng tầm (cả về thiết kế và đẳng cấp), bạn sẽ đặt chiếc tủ lên dây cót cho đồng hồ Buben & Zorweg của mình vào đâu? Chính những điều này đã dẫn tới vô số những cuộc cách mạng của bất động sản siêu sang với những định nghĩa chưa từng ai nghĩ tới như Branded Residences hay Luxury Boutique Residences.

Sunshine Villas - Bộ sưu tập biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng của Sunshine Group với tầm view ra sân golf đắt giá.

Trong đó, “Branded Residences” là ý tưởng sử dụng các thương hiệu cao cấp nhất, nổi tiếng nhất trên thế giới (có thể gắn tên hoặc không gắn tên với các thương hiệu) cho những không gian sống đẳng cấp.

Ví dụ điển hình cho trường hợp này là hợp tác của Armani với Century Spire ở Philippines. Hãng cũng hợp tác với tập đoàn Smart Hero Group để tham gia thiết kế một trong Top 10 tòa nhà đương đại của Trung Quốc. Trong khi đó, Versace ra mắt dự án AYKON Nine Elms ở London.

Sunshine Villas: Anh tài mới của các đại gia

Tuy nhiên, tất cả những Branded Residences hay Luxury Boutique Residences đều có vẻ là những xu hướng đã nguội. Urban Retreat Villas với 6 giá trị nổi bật, được đúc kết từ các tinh túy của các dự án bất động sản trên thế giới mới là đích đến thực sự và vững bền của giới nhà giàu.

Sunshine Villas, bộ sưu tập 5 dự án biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng trong nội đô được phát triển bởi Sunshine Group - Tập đoàn tiên phong đưa công nghệ 4.0 trong quản lý và vận hành dự án.

Tại Việt Nam, hiện nay chỉ có tập đoàn Sunshine Group là tiên phong trong xu hướng này. Theo đại diện của tập đoàn, 6 giá trị này gồm: Giá trị thương hiệu; Nội thất cao cấp; Ứng dụng nền tảng công nghệ để tạo ra các căn biệt thự thông minh; Dịch vụ 07 sao chuyên biệt, phục vụ 24/07; Tiện ích nghỉ dưỡng tại gia; Giá trị độc bản (bespoke) với thiết kế nội thất đặt riêng, hoàn thiện biệt thự theo yêu cầu của chủ nhân.

Trong đó, việc ứng dụng công nghệ 4.0 tân tiến, thời thượng nhất vào từng căn hộ và hệ thống nội thất xa xỉ, cao cấp đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới được coi là một trong những “điểm cộng” đắt giá khiến các dự án Sunshine Villas trở nên độc đáo, khác biệt.

Các căn biệt thự Sunshine Villas đều sở hữu nội thất độc bản, xa xỉ đến từ các thương hiệu hàng đầu trên thế giới.

Khác với các biệt thự sinh thái của các CĐT khác được xây dựng xa trung tâm thành phố, Sunshine Villas được đầu tư tại những khu vực đắt giá ngay trong nội đô.

Tại Sunshine Villas, các chủ nhân sẽ không cần mất nhiều công sức, tốn nhiều thời gian tìm về với thiên nhiên. Bởi khi đó, thiên nhiên đã tự ùa vào cuộc sống viên mãn, để mỗi ngày đều trở thành một kỳ nghỉ dưỡng và an thái tâm hồn.

Theo nguồn tin rò rỉ trên thị trường, Sunshine Group sắp ra mắt bộ sưu tập các biệt thự siêu sang, tọa lạc tại các vị trí đắt giá ở Hà Nội, thể hiện ở ngay bởi tên gọi của các dự án: Sunshine Wonder Villas, Sunshine Golf Land Villas, Sunshine Mystery, Sunshine Golf View, Sunshine Diamond In Golf. Trong đó, Sunshine Wonder Villas có thể coi là điểm nhấn đắt giá với view sân golf thoáng đãng, nội thất độc bản xa xỷ, hệ thống giao thông ngầm hiện đại, tiện ích trường học hoàng gia dành riêng cho con em tầng lớp quý tộc…