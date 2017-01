Được biết tới như một không gian mà giới thượng lưu luôn muốn dành sự ưu ái đặc biệt, bất động sản sinh thái tuy chưa trở thành một thị trường quá sôi động nhưng vẫn luôn thu hút được một lượng khách hàng nhất định, giúp phân khúc này đứng vững trước những biến động không ngừng của thị trường.

Biệt thự sinh thái - Riêng một đẳng cấp sống

Ngày nay, nhiều người đang có xu hướng tìm về lối sống gần gũi với thiên nhiên, biến không gian sống xanh trở thành một nét “kiến trúc” giàu sức hút. Các ngôi sao lớn trên thế giới như Leonardo DiCaprio, Jeff Bridges, Robert Pattinson,… đều sở hữu những căn biệt thự mang hơi hướng sinh thái và hoàn toàn tách biệt với các thành phố lớn.

Có thể hình dung, biệt thự sinh thái giống như một bức tranh vẽ nên ước mơ của ai đó. Bức tranh đẹp đẽ ấy có sự tĩnh lặng, hiền hòa của một dòng sông, một rặng cây, một con đường nhỏ. Điểm đặc biệt của bức tranh chính là những căn nhà biệt lập, được xây dựng theo lối kiến trúc tân cổ điển. Không gian sống ấy khiến người xem phải mê mải ngắm nhìn bởi vẻ trầm mặc, riêng tư, không màu mè, hoa mỹ nhưng lại rất khó tìm thấy ở chốn phồn hoa đô thị.

Tìm kiếm trong các dự án biệt thự ở Việt Nam, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside – The Harmony nổi lên như một trong những lựa chọn tối ưu bởi những giá trị sống mà nơi đây mang lại.

Vinhomes Riverside - The Harmony – Nơi giao hòa của một đẳng cấp sống mới

Nằm ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội, Vinhomes Riverside – The Harmony làm thỏa mãn giấc mơ sống xanh của biết bao cư dân Hà thành. Dự án kế thừa và phát huy xuất sắc những giá trị đẳng cấp dành riêng cho giới thượng lưu về một khu đô thị sinh thái hiện đại bậc nhất.

Khu đô thị gồm gần 1.500 căn biệt thự và nhà liền kề đặt trong môi trường sinh thái rộng lớn với 60 ha cảnh quan cây xanh, mặt nước cùng thảm thực vật phong phú. Với mật độ cây xanh lên tới 70m2/người, mỗi bước đi của cư dân tại Vinhomes Riverside - The Harmony đều được bảo vệ bởi bầu không khí trong lành, thoáng đãng trong không gian rộng mở, bất tận.

Vinhomes Riverside – The Harmony như bản hòa giao hưởng giữa thiên nhiên và con người.

Vinhomes Riverside - The Harmony được mệnh danh là bản hòa ca mới phát triển theo cảm hứng đô thị sinh thái. Đó là nơi giao hòa với giai đoạn 1 – Khu đô thị Vinhomes Riverside được vinh danh Top 10 Khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam 2016. Là nơi con người và thiên nhiên hòa quyện làm một để cư dân tận hưởng trọn vẹn cuộc sống trong lành, bình yên.

Bản hòa ca ấy còn là nét đẹp trong những tinh hoa của kiến trúc mọi thời đại. Mỗi tiểu khu tại Vinhomes Riverside – The Harmony đều được đặt tên theo một loài hoa đặc trưng, phù hợp với từng hệ kiến trúc.

Tiểu khu Phong Lan khoác trên mình vẻ đẹp cổ điển ấn tượng của khu vực miền Bắc nước Pháp. Tiểu khu Tuylip được thiết kế theo phong cách Ý, mang hơi thở của sự thanh lịch, sang trọng và đầy sức hút.

Tiểu khu Nguyệt Quế, lấy cảm hứng thiết kế từ những nét kiến trúc cổ Hy Lạp, nơi nổi tiếng với đền thờ Parthenon nghiêm trang. Tiểu khu Hướng Dương lại là sự kết hợp hài hòa của những đường nét mang phong cách Đông Dương, góp phần thỏa mãn mong muốn tìm lại một Hà Nội cổ đúng nghĩa.

Không dừng lại ở một khái niệm sống đơn thuần, Vinhomes Riverside – The Harmony mang đậm triết lý phát triển bền vững về một nơi an cư thịnh vượng, là nơi mà giá trị cuộc sống được nâng tầm lên một đẳng cấp mới trong môi trường an sinh hoàn hảo.

A.D

Theo Trí thức trẻ