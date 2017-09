Biệt thự song lập nội thành hút khách – tại sao?

Thiết kế hiện đại nâng cao giá trị truyền thống

Sở hữu nhà liền thổ trong nội thành vẫn luôn là một nhu cầu lớn của nhiều người do lợi ích bền vững gắn với giá trị đất, điều này thể hiện rõ nét qua việc giữ giá, tăng giá đều đặn của sản phẩm này tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. HCM. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều người mong muốn về một cuộc sống “nghỉ dưỡng tại gia” trọn vẹn.

Hiểu rõ hai nhu cầu trên, sản phẩm biệt thự song lập là sự “tích hợp” xuất sắc thỏa mãn các khách hàng đang tìm kiếm một mái ấm bình yên, tách biệt khỏi không khí ồn ào, khói bụi bên ngoài nhưng vẫn dễ dàng kết nối với các khu vực trong trung tâm.

So với nhà liền kề, biệt thự song lập có nhiều mặt thoáng và không gian sân vườn được chăm chút hơn. Còn so với biệt thự đơn lập, sản phẩm biệt thự song lập vẫn đảm bảo mặt thoáng tối đa cho ngôi nhà nhưng lại giúp tiết kiệm diện tích đất trong điều kiện giá đất nội thành đắt đỏ.

Vừa riêng tư vừa hòa đồng

Từ lâu được ưa chuộng tại các nước như Anh, Mỹ, Canada… mô hình biệt thự song lập khi mới ra đời thường được sử dụng như các ngôi nhà nghỉ dưỡng ở vùng đồng quê ven đô. Ngày nay, biệt thự song lập hiện đại trở thành kiểu nhà ở đô thị được ưu tiên phát triển cùng với các khu dân cư mới nhằm phục vụ khách hàng tầm trung và cao cấp.

Chủ nhân biệt thự song lập thường là những người mong muốn tận hưởng sự riêng tư trong một không gian khép kín, an ninh, với cộng đồng dân cư văn minh, hạnh phúc.

Sự tách biệt vừa đủ nhờ các diện tích sân vườn ở 3 mặt thoáng của căn nhà giúp tạo nên một “ốc đảo” lý tưởng cho gia chủ. Trong khi đó, thiết kế ”sinh đôi” thể hiện sự gắn kết nhẹ nhàng, tinh tế của các vị gia chủ trong cùng khu nhà. Chính vẻ đẹp đối xứng của công trình mang tính biểu tượng cao, hướng đến sự cân bằng trong cuộc sống.

Ngôi nhà tiện nghi trong không gian sinh thái

Những dự án nổi bật tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh hiện nay cung cấp sản phẩm biệt thự song lập đều chú trọng phát triển không gian tiện ích đi kèm, gồm hệ thống cảnh quan xanh vừa đẹp mắt, vừa tạo nên bầu không khí mát lành. Khách hàng tìm mua biệt thự song lập cũng đánh giá cao các dự án có nhiều tiện ích cộng đồng phục vụ nhu cầu thư giãn, giải trí như: bể bơi, khu tập thể thao, nhà câu lạc bộ…

Ở Hà Nội hiện nay nổi bật là khu đô thị Gamuda Gardens (Hoàng Mai) với các phân khu song lập như Jasmine Homes, Iris Homes. Đây là các sản phẩm ngay khi chính thức ra mắt đã lập tức trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản phía Nam thành phố.

Là các biệt thự song lập có thiết kế hiện đại, mỗi căn nhà đều có vườn trước, vườn sau, cửa sổ và ban công rộng, giúp tận dụng tối đa nguồn ánh sáng và khí trời tự nhiên. Jasmine Homes được xây dựng theo kiến trúc biệt thự 3 tầng, với diện tích đất từ 188 m2 – 429 m2 và diện tích xây dựng 256 m2.

Còn biệt thự Iris Homes sở hữu mặt tiền từ 7m và sâu tới 22,5m, với chiều cao 3,5 tầng, có ban công và logia rộng. Iris Homes mang lối “kiến trúc hạnh phúc” điển hình với các giải pháp giúp tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Khách hàng ưa chuộng các khu biệt thự song lập này còn bởi sản phẩm đặt trong khu đô thị Gamuda Gardens có quy mô lớn, cung cấp hệ thống hạ tầng cao cấp, gồm nhiều công trình quan trọng gắn liền với nhu cầu an sinh của dân cư như trường học, bệnh viện, siêu thị, trung tâm thương mại… phục vụ việc học tập, mua sắm mỗi ngày.

Khu đô thị Gamuda Gardens là một phần của dự án Gamuda City, được phát triển bởi công ty Gamuda Land, đơn vị thuộc tập đoàn Gamuda Berhad - một trong những tập đoàn kĩ thuật, phát triển cơ sở hạ tầng & bất động sản hàng đầu tại Malaysia. Trong phát triển các dự án bất động sản, 3 giá trị cốt lõi luôn được Gamuda Land đề cao bao gồm quy hoạch tổng thể thông minh, thiết kế kiến trúc sáng tạo và sự gắn kết cộng đồng.

Gamuda Land hoạt động theo định hướng là một nhà kiến tạo đô thị tạo nên những tổ ấm thực sự, nơi mọi người đều cảm thấy khao khát được mang gia đình mình tới sinh sống, nơi con cháu lớn lên và ông bà an hưởng tuổi già. Quy hoạch tổng thể của các dự án do Gamuda Land đầu tư là sự kết hợp hài hòa của những yếu tố then chốt, nhằm tạo ra luồng sinh khí mới cho không gian sống, khiến mọi cư dân có cảm giác là một phần của một cộng đồng gần gũi.

