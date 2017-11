Biệt thự Villa Park – Sống chạm với thiên nhiên

Villa Park là dự án gồm 234 căn biệt thự theo các kiểu đơn lập, song lập và liên lập tạo sự phong phú, đa dạng giúp khách hàng dễ lựa chọn và không gây nhàm chán. Nhìn tổng thể căn biệt thự có màu trắng, màu mang đến cảm giác tinh tế, sang trọng. Thiết kế theo loại hình gồm tầng trệt và 2 tầng lầu, bên bờ sông, liên kết tối đa với không gian xanh nhờ khoảng sân vườn hơn 50 m2 phía trước và sau nhà.

Vừa tạo cảnh quan vừa mang lại sự riêng tư, thoải mái cho cư dân. Bước chân ra khỏi nhà, cư dân ngay lập tức tiếp cận không gian cây xanh ngút ngàn với 8 công viên đan xen khắp nơi. Tại Villa Park, mỗi căn biệt thự được bố trí rộng thoáng, nhiều không gian mở kết nối thiên nhiên bên ngoài, đón ánh sáng và không khí trong lành tràn ngập.

Các kiến trúc sư đã quy hoạch tổng thể thiết kế mặt bằng các tầng tỉ mỉ. Toàn căn biệt thự đều ngập tràn nắng và gió với phòng khách, phòng ăn và bếp có tầm nhìn ra sân vườn.Bố cục các phòng trong một khu biệt thự rất khoa học với hệ thống của chính và cửa sổ trải đều toàn căn nhà, giúp điều hòa không khí.

Mỗi phòng trong biệt thự được thiết kế như một không gian riêng biệt tạo cảm giác thoải mái cho các thành viên nhưng vẫn luôn có sự liên kết hài hòa về tổng thể. Tất cả các phòng chức năng trong biệt thự đều được bày trí thoáng đãng cho phép gia chủ tuỳ biến và trang bị nội thất theo gu thẩm mỹ của riêng mình.

Đặc biệt, phòng ngủ có ban công rộng là nơi lý tưởng để tận hưởng bầu không khí tinh khôi và trải tầm nhìn bao quát. Sân thượng rộng rãi vừa có thể kết hợp làm sân vườn trên không vừa là nơi ngắm cảnh lý tưởng.

Với Villa Park, không gian dường như không còn bị giới hạn. Phong cách thiết kế hiện đại, sang trọng được trau chuốt trong từng đường nét và sự phối hợp giữa các chất liệu đem lại sự hài hòa giữa không gian sống bên trong và cảnh quan bên ngoài. Vì vậy ngay trong ngôi nhà của mình, các chủ nhân vẫn có cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Phóng khoáng không giới hạn trong thiết kế nhưng lại rất an ninh, an toàn trong quản lý là điểm cộng của những khu nhà phong cách Mỹ. Hệ thống an ninh 24/7 với tường rào bao quanh toàn khuôn viên, bảo vệ túc trực thường xuyên và hệ thống camera bao quát mọi khu vực, cư dân Villa Park có thể hoàn toàn yên tâm khi đi công tác hoặc để con trẻ tự do vui chơi mà không cần giám sát.

Villa Park còn sở hữu hệ thống tiện ích nội khu theo tiêu chuẩn thượng lưu với hồ bơi Jacuzzi vốn chỉ có ở những khu nghỉ dưỡng 5 sao, vườn nướng BBQ được trang bị đầy đủ thiết bị và dụng cụ, sân chơi trẻ em, sân tennis, phòng tập gym, sân tập golf… Con đường tản bộ men theo dòng kênh đào uốn lượn chạy quanh khu biệt thự mang lại cảm giác thanh bình và lãng mạn hiếm có giữa lòng thành phố.

Dự án tọa lạc trên mặt đường Bưng Ông Thoàn, nằm tại cửa ngõ phía Đông TP HCM, gần tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây và đường vành đai II. Từ đây, cư dân thuận tiện kết nối với nhiều khu tiện ích trong thành phố, góp phần làm tăng chất lượng cuộc sống. Villa Park đang được giới tri thức và thượng lưu lựa chọn làm nơi an cư, sinh sống.