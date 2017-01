Biểu tình khắp nơi tại Mỹ phản đối sắc lệnh cấm người tị nạn của ông Trump

Người dân Mỹ biểu tình phản đối sắc lệnh cấm người tị nạn nhập cảnh của tân Tổng thống Mỹ tại sân bay quốc tế San Francisco ở bang California ngày 28/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Những người chứng kiến cho biết người biểu tình đã phủ kín quảng trường Lafayette phía trước Nhà Trắng, mang theo những biểu ngữ như "Cấm Trump", "Hoan nghênh người tị nạn", đồng thời hô vang các khẩu hiệu phản đối phân biệt đối xử với người nhập cư.

Tại thành phố NewYork, nơi được xem là biểu tượng của tự do và nhập cư, hàng nghìn người cũng tới tập trung tại công viên Battery để phản đối sắc lệnh của ông Trump. Truyền thông Mỹ đưa tin các cuộc biểu tình còn diễn ra tại nhiều thành phố khác như Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, Philadelphia và Seattle.

Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump cấm người nhập cư đã gây ra phản ứng ngay trong chính giới Mỹ. Ngày 29/1, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ John McCain cho rằng quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc cấm nhập cảnh đối với người dân từ 7 quốc gia Hồi giáo là "khó hiểu" và đặt ra nhiều câu hỏi.

Trả lời phỏng vấn kênh CBS, ông McCain cho rằng ở một số khía cạnh, quyết định của ông Trump có thể tạo thuận lợi cho công tác tuyên truyền của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ông cũng đặt câu hỏi về lý do Iraq nằm trong số 7 quốc gia Hồi giáo nêu trên, khi mà Washington đang sát cánh cùng Baghdad trong cuộc chiến chống IS.

Trong khi đó, thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cho rằng Mỹ "cần thận trọng" khi thực hiện sắc lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump. Ông cho rằng người Hồi giáo là một trong những nguồn lực quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan.

Thủ lĩnh phe thiểu số tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chuck Schumer nói rằng phe Dân chủ đang cân nhắc đưa ra hành động pháp lý để lật ngược sắc lệnh này.

Nhiều nước trên thế giới tiếp tục bày tỏ sự bất bình và quan ngại đối với sắc lệnh cấm người nhập cư. Hãng AP ngày 29/1 cho biết một đơn kiến nghị được đăng tải trên trang mạng của Chính phủ Anh, trong đó kêu gọi cấm Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm nước này, đã nhận được hàng trăm nghìn chữ ký và đủ điều kiện để được đưa ra thảo luận trước Quốc hội.

Chủ tịch Công đảng Anh Jeremy Corbyn cho rằng chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh của ông Trump cần phải bị hoãn cho đến khi Tổng thống Mỹ bãi bỏ quyết định cấm nhập cảnh nói trên. Trong chuyến thăm Washington hồi tuần trước, Thủ tướng Anh Theresa May đã mời ông Trump đến thăm Anh trong năm 2017.

Hãng thông tấn SABA của Yemen dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao nước này cho rằng lệnh cấm công dân một số nước Hồi giáo, trong đó có Yemen, nhập cảnh Mỹ thực chất đang cổ súy những kẻ cực đoan.

Theo Tin Tức

TTXVN