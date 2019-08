Big C mở lại đơn hàng cho 169 nhà cung ứng dệt may

Sáng nay 6/8, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã tiếp và làm việc với bà Jariya Chiathivat- Đại diện của Tập đoàn Central Group (Thái Lan) tại Việt Nam và ông Philippe Broianigo - Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Central Group Việt Nam cũng như các cán bộ chủ chốt của Central Group Việt Nam.

Thông tin tại buổi làm việc cho thấy: Sau một thời gian xem xét năng lực của 200 nhà cung ứng dệt may Việt Nam, Central Group đã mở lại mã hàng và tiếp tục có đơn đặt mua hàng của 169 nhà cung ứng hàng dệt may (31 nhà cung ứng còn lại đã chủ động dừng cung cấp hàng cho Central Group từ đầu năm 2019).

Đồng thời, Central Group cũng thông báo, hiện có 8 trong tổng số 169 nhà cung ứng nêu trên đã hết thời hạn thực hiện hợp đồng trước đây và đang đàm phán với Central Group để ký kết lại hợp đồng mới.

Trước đó, do có những chiến lược mới cho ngành hàng may mặc tại hệ thống phân phối tại Việt Nam, Central Group đã thông báo tạm ngừng nhập hàng may mặc của doanh nghiệp cung ứng Việt Nam, gây xôn xao dư luận.

Tại buổi làm việc ngày 4/7 với lãnh đạo Bộ Công Thương, ông Philippe Broianigo đã chia sẻ: Việc thay đổi chiến lược này nhằm phục vụ tốt hơn thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu. Cũng tại buổi làm việc ngày 4/7, Central Group và Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Bà bà Jariya Chiathivat khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đề nghị, Central Group không chỉ dừng lại ở việc ký kết với Hiệp hội Dệt may Việt Nam mà nên có sự phối hợp với các hiệp hội, ngành hàng khác để sự hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam thuộc các lĩnh vực khác ngày càng hiệu quả, tránh những sự cố không mong muốn xảy ra. Bộ Công Thương Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất, hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài cũng như Central Group kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.