[KQKD doanh nghiệp BĐS]: Vinhomes, Đất Xanh, Cengroup lãi đậm...FLC lợi nhuận lao dốc

Novaland đạt hơn 8.000 tỷ đồng doanh thu, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính của Novaland vừa công bố, tính đến 30/6/2019, tập đoàn ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2018.

Theo đó, doanh thu thuần bán hàng đạt gần 8.045 tỷ đồng, tăng 88% và lợi nhuận gộp đạt 2.163 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế của Novaland đạt 792 tỷ đồng. Số lượng sản phẩm bàn giao đạt 2.936 sản phẩm, tăng 185% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 50% so với kế hoạch năm 2019.

Doanh thu thuần của Novaland từ 2016 đến nay (tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp của Novaland từ 2016 đến nay (tỷ đồng).





Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng).

Tổng quỹ đất sở hữu và đang nghiên cứu phát triển của Novaland tính đến thời điểm hiện tại vào khoảng 4.270ha. Các dự án được phát triển ở 3 dòng sản phẩm, đó là nhà ở đô thị tại TP.HCM, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng và đại đô thị sinh thái ở các tỉnh lân cận. Quỹ đất này được Novaland tính toán đủ để tập đoàn phát triển bền vững trong 10-20 năm tới.