Phiên tòa chiều 18/9: Bà Phấn chỉ còn 7% sức khỏe thì nên được miễn truy tố hình sự?

Luật sư cho rằng bà Hứa Thị Phấn chỉ còn 7% sức khỏe thì nên được miễn truy tố hình sự

Chiều nay (18/9), phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm tiếp tục với phần tham gia bào chữa của các luật sư tham gia tranh tụng.

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Thảo – bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn mở đầu bài bào chữa liên quan khoản vay 500 tỷ đồng tại Oceanbank.

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Thảo

Bà Hứa Thị Phấn bị quy buộc vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. VKS đề nghị tòa quy kết Hứa Thị Phấn phải chịu trách nhiệm về khoản tiền này. Hứa Thị Phấn bị đề nghị mức án 17-18 năm tù giam.

Theo cáo trạng, tháng 11/2012, Hà Văn Thắm chỉ đạo và cùng với Nguyễn Văn Hoàn – Phó TGĐ quyết định cho Phạm Công Danh vay 500 tỷ đồng thông qua Công ty Trung Dung không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản bảo đảm, sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái với quy định của NHNN. Từ đó làm thiệt hại cho OceanBank 343,5 tỷ đồng gốc và các khoản lãi, phí phạt khác.

Cáo trạng cũng quy kết bà Hứa Thị Phấn là người hưởng toàn bộ số tiền này, trong quá trình điều tra bà Phấn không khai báo thành khẩn.

Luật sư cho rằng VKS đã không khách quan khi kết luận bà Phấn không thành khẩn trong quá trình điều tra. Từ khi vụ án được khởi tố cho tới nay, toàn bộ hồ sơ vụ án, có 2 lời khai với của bà Phấn. Lời khai hồi tháng 5/2017 với tư cách bị can không đảm bảo khách quan và trung thực, do giữa thời gian này bà Phấn bị nhập viện cấp cứu, trong khi thời gian trước đó chính cơ quan điều tra xác định 93% sức khoẻ so với người bình thường, có những bệnh nan y (tiểu đường, gout, thoái hóa khớp,…) còn 7% sức khỏe thì cơ sở đâu để đưa ra kết luận không thành khẩn khai báo?



Bà Phấn không có bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào trong khi bị cáo Bình và Danh đều có, bà Phấn năm nay hơn 70 tuổi thì có thể giảm nhẹ.

Bà phấn chỉ có 7% sức khoẻ, rõ ràng không phải là người có khả năng gây hại cho xã hội, theo Bộ luật hình sự thì được miễn truy tố hình sự.