Bill Gates: Khủng hoảng tài chính 2008 chắc chắn sẽ quay trở lại

Năm 2007-2008, thế giới chứng kiến một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu có nguồn gốc từ Mỹ, gây nên sự đổ vỡ của hàng loạt hệ thống ngân hàng, tình trạng đói tín dụng, sụt giá chứng khoán và mất giá tiền tệ quy mô lớn ở Mỹ và nhiều nước châu Âu. Kết quả là hàng triệu người đã bị mất việc làm.

Trong chuyên mục "Ask Me Anything" tuần trước, khi được hỏi trong tương lai gần liệu nước Mỹ có một cuộc khủng hoảng tương tự với năm 2008 hay không, tỷ phú Bill Gates đã trả lời: "Có. Thật khó để nói khi nào nhưng đó là điều chắc chắn".

Ông nói: "Thật may mắn là chúng tôi đã vượt qua giai đoạn này một cách thuyết phục. Warren đã nói về điều này và ông ấy hiểu rõ hơn tôi".

Mặc dù đưa ra cảnh báo về một cuộc khủng hoảng trong tương lai, cả tỷ phú Gates và người bạn thâm niên của ông Warren Buffett nhìn chung đều khá lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ. Trong một bài báo trên tạp chí Time, Buffett nói rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế trong những năm tới "chắc chắn cao hơn" và "hầu hết trẻ em Mỹ sẽ được sống tốt hơn bố mẹ của họ".

"Mặc dù đưa ra dự đoán suy thoái, tôi khá lạc quan về năng lực sáng tạo và chủ nghĩa tư bản sẽ cải thiện được tình hình", ông Gates nói.

Còn đối với Buffett, ông cho rằng nhà đầu tư nên cảnh giác về một viễn cảnh thị trường sụp đổ và bền chí đi đến cùng mà không bỏ cuộc. Trở lại những biến động hoang dã của thị trường năm 2016, ông Buffett chia sẻ với CNBC rằng mua và nắm giữ là chiến lược tốt nhất mà ông từng áp dụng.

"Đừng chỉ theo sát thị trường. Nếu chỉ cố gắng mua bán cổ phiếu, và lo lắng khi thị trường đi xuống một chút...và nghĩ rằng họ nên bán khi thị trường đi lên, những người như vậy sẽ không có một kết cục tốt đẹp", nhà đầu tư huyền thoại xứ Omaha nói.

Thay vào đó, hãy tư duy dài hạn và đừng quan tâm tới khoản đầu tư của bạn, ông Buffett nói. "Nếu bạn không sẵn sàng sở hữu 1 cổ phiếu trong 10 năm, đừng nghĩ đến việc sở hữu nó trong 10 phút".