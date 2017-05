BIM Group – dấu ấn thương hiệu kết tinh từ kinh nghiệm, uy tín và tầm nhìn phát triển chiến lược

BIM Group – Vững chắc tiến bước và phát triển

Với 3 trụ cột trong chiến lược kinh doanh là phát triển du lịch và đầu tư bất động sản, nông nghiệp – thực phẩm và dịch vụ thương mại, thương hiệu BIM Group ẩn chứa trong mình không chỉ một câu chuyện doanh nghiệp đa màu phong phú mà còn là biểu tượng của tiềm lực phát triển không ngừng.

Nhiều người biết đến BIM Group thông qua những dự án BĐS để lại nhiều dấu ấn như Khu đô thị Halong Marina (Quảng Ninh) hay như những dự án mang tầm quốc tế như Fraser Suites, InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort & Residences. Tuy nhiên, ít người biết được rằng BIM Group cũng là một trong những ‘cây đa cây đề’ trong lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm, được đánh giá là nhà nuôi trồng, sản xuất và xuất khẩu thủy hải sản lớn nhất Việt Nam với diện tích nuôi trồng lên đến 1.600ha cùng nhiều giải thưởng chất lượng uy tín.

Từ đầu những năm 2000, BIM Group đã đưa vào hoạt động nhiều khu nuôi trồng và sản xuất thủy hải sản lớn như khu nuôi tôm Minh Thành (2001), khu nuôi tôm Đồng Hòa (2004), trung tâm phát triển nguồn giống đảo Phú Quốc (2005) và nhà máy chế biến thủy sản Tắc Cậu (2007). Những dự án này đều là những khu nuôi trồng và sản xuất thủy hải sản rất lớn, tầm cỡ. Ngoài ra, BIM Group cũng là cái tên sở hữu cánh đồng muối rộng nhất Đông Nam Á với công suất tối đa trên 500.000 tấn muối thô mỗi năm.

Không chỉ dừng lại ở đó, BIM Group còn chứng tỏ tiềm lực kinh doanh sâu rộng qua thành công trong mảng dịch vụ thương mại với hệ thống trung tâm thể dục thể thao cao cấp Elite Fitness. Bên cạnh đó, chuỗi nhà hàng Zpizza cũng ăn nên làm ra phát triển và mở rộng từng ngày.

Dấu ấn từ phát triển bất động sản

Để lại nhiều dấu ấn nhất và khẳng định được quy mô cũng như vị thế của BIM Group trên thương trường vẫn là bất động sản. Năm 2016 BIM Group đã gặt hái được nhiều thành công. Các chỉ tiêu kinh doanh đều cao hơn năm trước. Điều này chứng tỏ BIM Group đang đi đúng hướng và phát triển một cách vững chắc.

Với thế và lực của mình, BIM Group đang thể hiện là một nhà phát triển BĐS tiên phong tại thị trường Quảng Ninh. Những dự án chung cư cao cấp, những khu nhà phố, nhà liền kề nghỉ dưỡng đầu tiên tại Hạ Long được thị trường đánh giá cao như Green Bay Towers, Green Bay Village, Pearl Villas, Royal Lotus Villas & Resort, Little Vietnam…

Tiếp tục chinh phục thị trường bằng những tầm cao mới

Nhằm đẩy mạnh đầu tư các dự án BĐS nghỉ dưỡng cao cấp ở Phú Quốc, nơi thị trường rất tiềm năng,

BIM Group tiếp tục đầu tư tới hơn 300 triệu USD. Theo đó phải kể tới Khu phức hợp du dịch Phú Quốc Marina quy mô lên tới 155ha, điểm sáng của nghỉ dưỡng và giải trí.

Có những tầm nhìn kinh doanh khác biệt so với nhiều chủ đầu tư khác trên thị trường, BIM Group nâng cao lợi thế cạnh tranh của mình không chỉ bởi việc nghiên cứu đưa ra những loại hình sản phẩm đặc biệt mà còn bởi việc hợp tác với những thương hiệu quốc tế đình đám như InterContinental Hotels Group, Frasers Hospitality Pte Ltd thuộc tập đoàn Fraser & Neave Limited và The Ascott Limited. BIM Group còn đang vươn cánh tay sang thị trường quốc tế với dự án khách sạn 5 sao đầu tiên tại Lào – Crowne Plaza Vientiane vừa mới được khai trương vào tháng 4.

Hàng loạt dự án rất có tiềm năng trong năm 2017 đã sẵn sàng bùng nổ cùng BIM Group trong năm nay. Đầu tiên phải kể tới InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort & Residences, dự án căn hộ nghỉ dưỡng mang thương hiệu InterContinental đầu tiên tại Châu Á; kế tiếp là Citadines Marina Halong, dự án condotel đầu tiên được quản lý bởi tập đoàn quốc tế với 100% các căn hộ có view nhìn ra vịnh Hạ Long… Giới đầu tư đều đánh giá đây sẽ là những dự án “bom tấn” trên thị trường hiện nay.

Vừa qua BIM Group cũng đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực BĐS thương mại khi hợp tác với AEON Mall Việt Nam đầu tư dự án Trung tâm thương mại tiếp theo của AEON Mall tại quận Hà Đông, Hà Nội. Dự án nằm trên khu đất với diện tích 16.7ha do BIM Group làm chủ đầu tư. Trong đó dự án AEON Mall chiếm 9.5ha, có tổng diện tích sàn xây dựng lên tới trên 200.000m2 sẽ được khởi công ngay trong năm 2017 và dự kiến khai trương quý 4/2019.

Vươn mình phát triển, thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, BIM Group là minh chứng của nội lực doanh nghiệp, sự cố gắng không ngừng nhằm phát triển, rộng mở của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập mạnh mẽ của 10 năm trở lại đây.

A.D

