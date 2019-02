Bình Dương cần thêm hơn 47000 công nhân sau Tết

Theo ông Nguyễn Đình Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Năm nay, số lượng lao động nghỉ việc sau Tết không cao, các doanh nghiệp tuyển dụng do mở rộng sản xuất, xây dựng thêm cơ sở. Bên cạnh mức lương trung bình từ 7 đến 9 triệu đồng và nhiều chế độ phụ cấp, thưởng hấp dẫn, các doanh nghiệp còn đưa ra những đảm bảo về an sinh xã hội cho người lao động, chấp nhận tuyển dụng những lao động chưa có tay nghề về đào tạo mới. Tuy nhiên, do tuyển dụng số lượng lao động lớn nên nguồn cung ở Bình Dương chưa đáp ứng kịp.

Công nhân một công ty ở Bình Dương tích cực làm việc





Ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương đánh giá: Nhu cầu lao động phân bổ đều ở các ngành da giày, may mặc, gỗ nội thất, cơ khí, vận hành máy, sản xuất thực phẩm, nước giải khát hoặc vị trí nhân viên kinh doanh tại văn phòng. Số lượng lao động đến tìm việc nhiều nhưng cũng chưa đủ cầu do xu hướng nhiều lao động chọn con đường xuất khẩu lao động. Nhiều tỉnh, thành phố cũng đã có các khu công nghiệp và có chính sách tuyển dụng lao động có tay nghề từ Bình Dương và Đồng Nai về.

Để hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương hỗ trợ tối đa doanh nghiệp quảng bá thông tin tuyển dụng đến người tìm việc bằng nhiều kênh, qua mạng xã hội; tăng cường cán bộ làm công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; thông báo tuyển dụng lao động tại các nơi công cộng; thuê lao động từ các doanh nghiệp cung ứng lao động hoặc các địa phương liên kết với trung tâm…