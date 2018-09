Bình Dương: Nguyên giám đốc Ngân hàng Agribank treo cổ tại nhà riêng

Đến 18h ngày 22/9, công an TX.Thuận An, Bình Dương mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông nguyên là giám đốc 1 ngân hàng trên địa bàn tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Trước đó, vào khoảng 16h cùng ngày, vợ của ông Sơn khoảng 60 tuổi đang sống tại đường An Thạnh 62, Phường An Thạnh, TX.Thuận An, Bình Dương gọi nhiều lần nhưng không thấy nạn nhân trả lời.

Đi tìm trước và sau nhà vẫn không thấy ông Sơn. Khi người vợ vừa leo lên trên gác thì tá hỏa khi phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ.

Hàng xóm bàng hoàng trước cái chết của ông Sơn.

Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an. Nhận tin báo, công an khu vực cùng công an TX.Thuận An đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng đồng thời điều tra nguyên nhân ban đầu sự việc.

Theo người nhà nạn nhân, ông Sơn làm giám đốc Ngân hàng Agribank, Phòng giao dịch Búng (TX.Thuận An, Bình Dương) và mới về hưu cách đây không lâu . Hàng xóm cho biết thêm, ông Sơn là người khá hiền lành và gần gũi. Cách đây khoảng 2 tháng trước, nạn nhân có bị bệnh và gia đình đưa viện. Đến hôm nay thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.