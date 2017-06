Bitcoin, Ethereum, Ripple thi nhau tụt đỉnh

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, bitcoin đã giảm khoảng 17% xuống còn 2.255,44 USD - thấp nhất kể từ ngày 15/6, kéo theo đó là người anh em ethereum giảm 26% xuống còn 221,45 USD. Nhà đầu tư vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến cú đổ vỡ bất ngờ của ether diễn ra trong tuần trước thì 2 đồng tiền ảo lớn nhất lại đua nhau giảm. Ripple - đồng tiền có vốn hóa thị trường lớn thứ 3 trong rổ tiền ảo - cũng giảm khoảng 13% xuống còn 0,26 USD.

Tình trạng tắc nghẽn giao dịch do quá tải đã khiến cho một số sàn tiền ảo như Bitfinex và ShapeShift phải ngừng hoạt động. Riêng sàn GDAX đã xảy ra một cú đổ vỡ chớp nhoáng nhưng cũng đủ khiến cho giá ether lao thẳng xuống mức 0,1 USD. Ban đầu, phía lãnh đạo GDAX dự định sẽ hoàn lại tiền cho các nhà đầu tư mất tiền do lệnh stoplosss, nhưng đến hôm qua phó chủ tịch Adam White đã tuyên bố thu hồi lại quyết định này. Ông cho rằng cú đổ vỡ trên sàn GDAX là chủ mưu của một nhà tư tay to - người đã đặt lệnh bán ra hàng triệu triệu USD.

Mặc dù có giảm nhưng ether và bitcoin vẫn tăng rất nhiều so với đầu năm. Ether chào năm 2017 với giá khoảng 8 USD, điều đó có nghĩa là sau khi giảm 26% trong ngày hôm qua, đồng tiền này vẫn tăng gấp 27 lần so với đầu năm. Bitcoin tăng khoảng 150% so với đầu năm.

Peter Van Valkenburgh - giám đốc nghiên cứu tại Coin Center - tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận về tiền ảo có trụ sở tại Washington - chi biết: "Khi mọi người nhìn vào biến động giá trong một ngày, lời khuyên của tôi là hãy thu nhỏ đồ thị giá và đánh giá một xu hướng dài hơn". Ông Valkenburgh lý giải, bản chất của tiền ảo là luôn biến động, do đó nhà đầu tư cần nhìn vào toàn bộ biểu đồ để dự đoán đường đi của giá.

Đà giảm mạnh hơn của ether so với bitcoin có thể được giải thích là do giá trị thị trường của ether hiện nay là 25 tỷ USD - chỉ bằng khoảng 60% của bitcoin, giảm từ mức 80% từ 2 tuần trước khi mà giá ether trên 400 USD. Tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của mạng lưới ethereum kích thích đám đông trên thị trường đặt cược ether sẽ vượt bitcoin và trở thành đồng tiền ảo lớn nhất ngay trong năm nay.

