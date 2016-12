Bitexco có thêm dự án cao ốc 45 tầng cạnh chợ Bến Thành, có khả năng phải mua đất với giá hơn 326 triệu đồng/m2

Hiện trạng khu đất là bệnh viện đa khoa Sài Gòn, là một trong những vị trí đắc địa bậc nhất tại trung tâm Quận 1. Có địa chỉ tại 125 Lê Lợi, đối diện với chợ Bến Thành, Tổ hợp cao ốc này là dự án thứ 2 của Bitexco tại ngay khu vòng xoay Bến Thành, được đánh giá là nơi giao thương sầm uất nhất Sài Gòn hiện nay.

Với dự án mới này của Bitexco, quanh vòng xoay Bến Thành gồm có chợ Bến Thành, ga ngầm metro Bến Thành, dự án mới 125 Lê Lợi và dự án The One Tp.HCM của Bitexco là tháp đôi 48-55 tầng, được cho là công trình sang trọng và độc đáo nhất nhì Sài Gòn.

Quanh vòng xoay Bến Thanh tương lai là thủ phủ đất kim cương Sài Gòn của Bitexco.

Không chỉ đang xây dựng dự án The One Tp.HCM trên khu đất tứ giác Bến Thành đã về tay Bitexco từ 2008 (có thể đổi tên thành Spirit of Saigon) trị giá 500 triệu USD, với mong muốn của Chủ tịch Bitexco Vũ Quang Hội là để lại một công trình mang tính biểu tượng mới cho Tp.HCM sau tòa tháp Bitexco Financial, tập đoàn này tiếp tục có tham vọng xây thêm một cao ốc khác đối diện The One, đó là khu đất 125 Lê Lợi.

Từ năm 2007, Tp.HCM đã chấp thuận chủ trương giao cho tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư này tổ hợp cao ốc văn phòng và khách sạn 5 sao này. Đổi lại, Bitexco phải dành 1ha đất tại Mã Lạng nằm ở khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh (Quận 1) để xây dựng dự án bệnh viện đa khoa Sài Gòn mới hiện đại và quy mô hơn bệnh viện cũ.

Đến 2013, UBND TP.HCM đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM trình phương án chỉ định Bitexco làm chủ đầu tư dự án này theo hình thức hợp đồng BT.

Theo báo cáo tiến độ thực hiện dự án xây dựng bệnh viện mới này mà Sở Kế hoạch –Đầu tư Tp.HCM vừa mới báo cáo UBND Tp.HCM, thì tổng vốn đầu tư dự án trình phê duyệt khoảng 1.030 tỉ đồng.

Dự kiến sau khi hoàn thành và chuyển giao bệnh viện mới, thành phố sẽ giao mặt bằng khu đất 125 Lê Lợi có diện tích 5.443,2m2 tại P.Bến Nghé, Q.1 cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác hoàn vốn theo đúng quy định.

Đáng chú ý, theo khu đất kim cường này có giá trị tạm tính khoảng 1.763 tỉ đồng (làm tròn). Tuy nhiên, mức giá này mới chỉ là tính toán sơ bộ, giá trị cụ thể của khu đất sẽ được xác định theo giá thị trường tại thời điểm UBND Tp.HCM ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất để làm cơ sở khấu trừ giá trị đầu tư công trình với nhà đầu tư sau khi quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Theo Tp.HCM, khoản tiền này đủ để cần đối chi phí xây bệnh viện mới, giá trị còn lại có thể sử dụng để thanh toán chi phí do nhà đầu tư đã ứng trước để GPMB, nếu không đủ thì có thể thanh toán bằng quỹ đất khác.

Như vậy, ở thời điểm hiện tại để có mặt bằng sạch phát triển tổ hợp cao ốc 45 tầng trên khu đất vàng 125 Lê Lợi, Bitexco có khả năng phải chi trả hơn 326,4 triệu đồng/m2.

Được biết, năm 2014, UBND Tp.HCM đã có văn bản 6898 chấp thuận giao cho Bitexco lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng bệnh viện đa khoa Sài Gòn mới theo hình thức BT.

Theo đó, dự án bệnh viện đa khoa Sài Gòn mới có quy mô 300 giường, nằm tại góc đường Nguyễn Trãi –Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh (Quận 1).

Gia Bảo

Theo Trí thức trẻ