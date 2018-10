Bitexco kiến tạo khu phố mua sắm "phong cách quốc tế” hàng đầu tại Việt Nam

Phố mua sắm “chuẩn quốc tế” tại Việt Nam

Với các nước phát triển, khái niệm phố thương mại (hay còn gọi là shophouse) không còn xa lạ bởi mô hình này đã được xây dựng và ưa chuộng trên thế giới từ nhiều năm nay. Tập trung những ngôi nhà được xây dựng vừa để ở, vừa kết hợp với kinh doanh, shophouse thường là nhà mặt đất có hai tầng trở lên và hầu hết được thiết kế nằm gần với trục đường chính của khu dân cư đông đúc, tập trung ở các tuyến phố buôn bán sầm uất. Loại hình này nhằm thúc đẩy sự trao đổi, mua bán trong dân cư cũng như tạo sự hứng thú, thuận tiện khi mua sắm cho du khách.

Nếu như ở Mỹ nổi tiếng với khu mua sắm Hạ Manhattan, Paris với Đại lộ Montaigne, Barcelona được biết đến với Las Ramblas hay tại châu Á, dãy phố Geylang của Singapore, Penang của Malaysia cũng “làm mưa làm gió” thì thực tế tại Việt Nam, mô hình này cũng có từ khá lâu với những phiên bản “thô sơ” như 36 phố cổ Hà Nội là mạch giao thương trọng yếu của thủ đô, gắn liền với nền kinh tế nông nghiệp xưa kia.

Vài năm gần đây, các phố đi bộ cũng được xây dựng nhiều hơn ở những thành phố lớn nhưng tất cả vẫn dừng lại ở việc kinh doanh nhỏ lẻ. Chỉ đến khi dự án The Manor Central Park được công bố – người Việt mới có thể kì vọng về một khu phố mua sắm “chuẩn quốc tế” của riêng mình, nơi quy tụ những thương hiệu nổi tiếng, hiện đại và hoa lệ nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa riêng.

Tiềm năng kinh tế hấp dẫn

Không phải ngẫu nhiên mà các nhà đầu tư đều bị thu hút bởi những tiềm năng sinh lời hấp dẫn của mô hình phố thương mại (shophouse) khi nhu cầu mua sắm hàng hiệu của người Việt được đánh giá là luôn ở mức cao. Một cuộc khảo sát tiến hành bởi Nielson đã cho biết, Việt Nam là quốc gia đứng thứ ba trên thế giới về việc thích hàng hiệu, chỉ đứng sau Trung Quốc và Ấn Độ. Trong đó, 56% người được khảo sát trả lời họ sẵn sàng chi nhiều, thậm chí rất nhiều tiền cho những sản phẩm từ các thương hiệu nổi tiếng.

Nhu cầu lớn là vậy nhưng các mô hình mua sắm cũ như trung tâm thương mại, chợ hay các khu mua sắm như Phố cổ lại tồn đọng khá nhiều bất tiện. Khách hàng thì phải tìm chỗ đỗ xe, gửi xe hay khó khăn trong việc dừng lại giao dịch ở các con phố đông đúc. Người kinh doanh thì gặp khá nhiều khó khăn bởi không phải trung tâm thương mại nào cũng có lượng khách đông để quảng bá sản phẩm. Chính điều này đã mang lại nhiều tiềm năng hấp dẫn, cũng là “thách thức” với những loại hình mới như phố mua sắm The Manor Central Park.

Nằm tại vị trí phía Tây Nam Hà Nội – vùng kinh tế trọng điểm trong tầm nhìn quy hoạch Thủ đô 2030, The Manor Central Park được kì vọng sẽ là khu đô thị sinh thái – trung tâm kinh doanh lớn nhất Hà Nội với quy hoạch hoàn hảo mang tầm nhìn và sự hài hòa lý tưởng giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây. Với vị trí đắc địa này, việc xây dựng một khu phố thương mại đẳng cấp quốc tế ở trung tâm dự án sẽ mở ra những tiềm năng “khổng lồ” từ nguồn khách tự nhiên đông đảo: cư dân tại dự án có quy mô tới 32.000 – 35.000 người, khách từ công viên Chu Văn An rộng 110ha ở lân cận và khách ngoại tỉnh di chuyển qua tuyến đường huyết mạch của thủ đô đi Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình…

Mới đây, sự kiện Japan Day – Lễ hội văn hóa Nhật Bản quy mô lớn do Chủ đầu tư Bitexco phối hợp với Tập đoàn Mitsubishi và Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức tại The Manor Central Park đã khẳng định sức hấp dẫn của tuyến phố mua sắm đặc biệt phía Tây Nam thành phố khi thu hút hơn 12.000 du khách tham gia. Theo tiết lộ của Chủ đầu tư Bitexco, Japan Day là sự kiện mở màn cho chuỗi sự kiện văn hóa lớn thường kỳ sẽ được tổ chức tại The Manor Central Park.

Lễ hội văn hóa Nhật Bản tại The Manor Central Park ngày 23/9 vừa qua đã thu hút hơn 12.000 người tham gia.

Phố thương mại The Manor Central Park được xây dựng hai mặt tiền thoáng đãng, quy hoạch không gian kinh doanh theo chủ đề, ngành hàng. Một khu phố sầm uất bao gồm cả thương hiệu nổi tiếng quốc tế và những nhãn thủ công danh tiếng Hà Nội như sản phẩm sơn mài tinh tế, lụa truyền thống, tranh thủ công, đồ sứ đặc trưng mang đậm nét văn hoá Việt, spa mỹ phẩm sang trọng, quán café đậm nét Hà Nội và gallery hứa hẹn sẽ thu hút bất kì vị khách nào đi ngang qua.

Vỉa hè rộng, nơi sẽ được bố trí những sinh hoạt đường phố trong các dịp cuối tuần hoặc lễ hội, không chỉ hứa hẹn mang lại không gian mua sắm thú vị cho người dân mà còn là những tiềm năng kinh doanh với lợi nhuận khổng lồ cho chủ sở hữu.

The Manor Central Park sẽ mở ra một trải nghiệm mua sắm mới với tên gọi “Kỷ nguyên mới của 36 phố phường”. Nơi đây sẽ tái hiện lại hình ảnh những khu phố thương mại cổ kính của Hà Nội ngàn năm văn hiến, của những Hàng Ngang, Hàng Đào rực rỡ và nhộn nhịp về đêm, những bản sắc riêng biệt chỉ có của người Việt bên cạnh những học hỏi từ văn hóa hiện đại của thế giới.

Không giống như bất cứ địa điểm mua sắm nào hiện có tại Hà Nội, các nhà quy hoạch đã rất thông minh và tinh tế khi sắp xếp quy hoạch tổng thể của dự án The Manor Central Park để bất kỳ ai đặt chân đến đây đều có cảm giác họ đang được đi dạo trong những công viên xanh đầy thư giãn, hoàn toàn thoải mái khám phá những khu shophouse sang trọng xa hoa và lộng lẫy vốn chỉ thấy khi đi du lịch nước ngoài.

Để làm được điều này, chủ đầu tư Bitexco danh tiếng đã phải “chi lớn” để hợp tác với đội ngũ tư vấn thiết kế, xây dựng nước ngoài uy tín và nổi tiếng trên thế giới, tái hiện bóng dáng của “phố đắt nhất thế giới” - 5th Avenue nơi Mahattan phồn hoa; của đại lộ Mongtaigne sang trọng bậc nhất Paris hoa lệ hay con phố mua sắm xa xỉ nhất nước Mỹ: Rodeo Drive LA – điểm đến yêu thích của những ngôi sao Hollywood ngay tại đô thị nổi bật phía Tây Nam thủ đô.

Tuy mới chính thức được mở bán, nhưng The Manor Central Park đã nhanh chóng tạo ấn tượng và trở thành tâm điểm thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo ra “làn sóng” mới của bất động sản thủ đô ở thời điểm hiện tại.