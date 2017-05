Bloomberg: Thủ tướng Việt Nam vẫn tin vào mục tiêu tăng trưởng 6,7% mà không hy sinh lạm phát

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với hãng tin Bloomberg tại Văn phòng Chính phủ ngày 27/5, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang thực hiện các bước đi để thúc đẩy nền kinh tế, cố gắng duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

“Các chỉ số kinh tế của tháng 5 đều rất tốt với đà hồi phục mạnh trong hoạt động xuất khẩu, đầu tư nước ngoài và nông nghiệp, tạo đà cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn trong quý III và quý IV”. Theo Thủ tướng, mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm 2017 “là rất khó nhưng có thể đạt được”.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, Chính phủ sẽ phải cân bằng giữa nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với việc đảm bảo lạm phát không vượt quá mức mục tiêu 4%. “Chúng tôi phải giữ cho lạm phát ở mức đã đặt ra, như chỉ số đã thông qua trước Quốc hội”.

Thủ tướng dự đoán ngành du lịch sẽ tăng trưởng 30%, kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp sẽ vượt mức 32 tỷ USD của năm ngoái và kim ngạch xuất khẩu hàng điện tử sẽ tăng cao, bất chấp những “cơn gió ngược” mà kinh tế Việt Nam đã phải đối mặt trong quý I. Tăng trưởng của Việt Nam trong quý I chỉ ở mức khiêm tốn 5,1% sau khi Samsung Electronics thu hẹp một số hoạt động sản xuất . Điều này cho thấy rõ sự phụ thuộc của nền kinh tế vào xuất khẩu.

“Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I chậm lại do một vài lý do. Đầu tiên là do khai thác dầu thô giảm quá nhanh. Thứ hai là bởi vì ngành điện tử - chúng tôi đã mất khoảng 1 tỷ USD kim ngạch từ việc giảm xuất khẩu sản phẩm Galaxy Note 7” khi Samsung thu hồi sản phẩm này trong năm ngoái.

Samsung đã giúp biến Việt Nam thành một trung tâm sản xuất đồ điện tử. Chỉ riêng tập đoàn mẹ Samsung và các công ty của hãng (trong đó có công ty sản xuất pin Samsung SDI) đã đầu tư khoảng 15 tỷ USD vào Việt Nam. Hiện Samsung là nhà xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu điện thoại di động và linh kiện đạt gần 40 tỷ USD, chiếm 27% tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm ngoái.

Thủ tướng cho biết Chính phủ đang chuẩn bị các chiến lược để đẩy mạnh xuất khẩu 2 mặt hàng chủ chốt là điện tử và nông sản.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch chi tiết để hỗ trợ cho từng ngành hàng, từng lĩnh vực cụ thể và nghiên cứu kỹ lưỡng nhiều thị trường khác nhau để hỗ trợ xuất khẩu”, Thủ tướng nói. ``Trong đó điều cốt yếu là tạo một môi trường thuận lợi nhất cho đầu tư kinh doanh.'' Hồi tháng 4, Thủ tướng từng nhận định tăng trưởng yếu đi trong quý I là hiện tượng “rất đáng lo ngại” và đã yêu cầu các bộ phải tìm ra giải pháp.

Thu Hương

Theo Trí thức trẻ/Bloomberg