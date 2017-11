Bỏ bằng đại học, nam sinh 9X về quê nuôi lợn kiếm tiền tỉ

Đỗ Mạnh Hùng sinh năm 1991 ở Thái Thụy, Thái Bình. Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM, Hùng quyết định về quê mở trang tại nuôi lợn.

Hiện nay, 9x này được biết đến là ông chủ của trang trại Nam Sơn, là người có công đầu tiên trong xây dựng mô hình nuôi lợn rừng Thái lớn nhất tỉnh Thái Bình.

Anh đã có gần 100 con lợn giống và nhân giống ra khoảng gần 500 lợn con mỗi lứa. Một tháng doanh thu của trang trại khoảng 100 triệu - 200 triệu đồng.

Mọi thành công nào cũng thử thách bởi nhiều gian lao. Khi quyết định từ chối công việc có thu nhập cao ở thành phố để về quê nuôi lợn, Hùng đã vấp phải sự phản đối của gia đình. Bởi trong suy nghĩ của nhiều người, đã tốn công sức và tiền bạc ăn học ở thành phố thì phải làm việc ở thành phố, huống chi đây lại về quê và trở thành nông dân. Nhưng những kiến thức Đỗ Mạnh Hùng thu thập được sau quãng thời gian học tập không hề bỏ phí, anh đã vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn.

Bước đầu, những khó khăn liên tục cản trở anh hoàn thiện ước mơ làm giàu. Khởi nghiệp với gần 100 triệu đồng với các giống gà, ngan, vịt thì đều thất bại. Đặc biệt, cơn bão năm 2013 “thổi bay” trang trại khiến anh mất trắng. Chính những bài học thất bại đó đã khiến Đỗ Mạnh Hùng tích lũy kinh nghiệm thực tế để không vấp thêm lần nào nữa, nông trại cứ thế tiến bước phát triển.

Học hỏi kinh nghiệm khắp nơi, trải qua những bài học do chính mình trải nghiệm, Hùng chọn ra hướng đi mới là nuôi lợn rừng Thái. “Giống lợn Thái có nhiều ưu điểm hơn so với lợn Việt Nam, như sức đề kháng cao, ít tốn công chăm sóc, tự thụ tinh chứ không cần sự can thiệp của con người, chuồng trại đơn giản, chi phí chăn nuôi thấp”, anh Hùng nói.

Ngoài ra, trang trại Nam Sơn kết hợp mô hình ao cá, cây trồng... mang lại thu nhập ổn định, tạo việc làm cho một số lao động trong khu lân cận.

Trang trại Nam Sơn ngày càng thu hút nhiều bà con nông dân đến học hỏi kinh nghiệm, mở rộng phạm vi làm giàu, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Đỗ Mạnh Hùng trong tương lai cũng có ý định cải tiến trang trại theo hướng khoa học - công nghệ, thu hút nhiều lao động địa phương.

Đỗ Mạnh Hùng tâm niệm, chỉ cần có lòng kiên trì thì mọi việc sẽ thành công.