Bộ Công an điều tra công ty địa ốc Alibaba

Ngày 12/12, nguồn tin của Tiền Phong cho biết Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định về sử dụng đất đối với Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba).

Theo đó, Công ty này đã quảng cáo trên mạng nội bộ 19 dự án khu dân cư trên địa bàn huyện Long Thành, như: Dự án Alibaba Long Phước 1, Alibaba Long Phước 14, Alibaba An Phước, Alibaba Phước Bình, Alibaba Phước Thái... và ký kết hợp đồng với 11 cá nhân nhận chuyển nhượng 127 thửa đất với diện tích hơn 20 ha.

Điều đáng nói, phần lớn đất mà Công ty Alibaba rao bán là đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, chưa được các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Long Thành cấp phép thực hiện dự án và cho bán.

Chị Tr. (ngụ quận 6, TP HCM) phản ánh với báo chí về trường hợp bị “ăn quả lừa” từ công ty Alibaba. Theo đó, tháng 4/2018, chị được 2 nhân viên tư vấn Công ty Alibaba mời mua khu đất đất thuộc dự án Long Phước 14, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Nhân viên tư vấn hứa hẹn nếu mua trong vòng 1 tháng công ty sẽ có hỗ trợ tìm người khác bán lại với tiền lời lên đến vài chục triệu đồng. Sau 2 buổi làm việc, chị Tr. đã chuyển khoản 150 triệu đồng cho Công ty Alibaba. Tuy nhiên, 5 tháng sau, không thể liên lạc được người trực tiếp tư vấn nên chị Tr. đã làm đơn tố cáo gửi công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, nơi công ty này đặt trụ sở. Sau đó, lãnh đạo Công ty Alibaba đã đồng ý trả lại toàn bộ tiền.

Liên quan đến việc các chủ đầu tư làm ăn gian dối trên địa tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm của Công ty TNHH Xây dựng-Dịch vụ bất động sản Hùng Cường (Công ty Hùng Cường) về việc làm đường trái phép tại khu đất công ty định phân lô bán nền ở ấp 2, xã An Phước huyện Long Thành). UBND huyện Long Thành cũng vừa xử phạt hành chính và yêu cầu Công ty Hùng Cường khôi phục hiện trạng như ban đầu nhưng công ty này vẫn tiếp tục kéo điện, làm đường, vỉa hè và rao bán cho khách hàng.

Tiếp đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng phối hợp với Công an TP.HCM điều tra, làm rõ việc Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hưng Phát, Cổ phần địa ốc Kim Phát có dấu hiệu lừa đảo trong rao bán đất các dự án như: Khu dân cư Boulevard City, dự án Diamond City (huyện Trảng Bom), dự án Khu dân cư Long Đức (xã Long Đức, huyện Long Thành), dự án Khu dân cư Phước An (huyện Nhơn Trạch).

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Kim Phát và Công ty cổ phần Đầu tư Việt Hưng Phát. Cả hai đều có trụ sở tại quận 10, TP.HCM.