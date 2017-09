Bộ Công an điều tra việc bán nhà đất công tại Đà Nẵng

Cơ quan An ninh điều tra (A92-Bộ Công an), vừa có công văn 817 đề nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phối hợp, cung cấp những hồ sơ liên quan đến việc mua bán đất, nhà công sản từ năm 2006 đến nay theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cơ quan điều tra yêu cầu ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cung cấp thông tin, tài liệu quy định về quy trình, thủ tục, hồ sơ xin cấp phép, phê duyệt dự án xây dựng, giao nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước cho các tập thể, cá nhân của UBND TP Đà Nẵng từ năm 2006 đến nay.

Cùng với đó cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến 9 dự án, mua/thuê 31 nhà công sản tại TP Đà Nẵng.

Bộ Công an cũng đề nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc là Văn phòng UBND, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài nguyên - Môi trường, cơ quan thuế… phối hợp làm việc với Cơ quan an ninh điều tra và cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan.

Theo công văn, cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an sẽ cử tổ công tác ba người, do Phó Cục trưởng Cù Gia Quảng dẫn đầu, vào làm việc trực tiếp với UBND Đà Nẵng.

Trước đó, chiều 18/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố vi phạm của Bí thư và Chủ tịch Đà Nẵng.

Ủy ban kiểm tra Trung ương cho biết, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng không nghiêm túc thực hiện thông báo kết luận của Bộ Chính trị và thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc khắc phục vi phạm về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đã ra một số quyết định không đúng thẩm quyền, không đúng pháp luật, có nội dung liên quan đến việc cho doanh nghiệp sử dụng đất công sản, triển khai dự án…

Ngoài ra, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng còn buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, để xảy ra nhiều vi phạm, gây bức xúc trong nhân dân.

Quyết định chủ trương cho chỉ định thầu 4/6 dự án xây dựng trụ sở các cơ quan, vi phạm Luật Đấu thầu; đồng ý tiếp nhận, sử dụng xe ôtô do doanh nghiệp biếu, tặng sai quy định.

Những sai phạm của Bí thư và Chủ tịch UBND Đà Nẵng được Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, "đến mức phải thi hành kỷ luật".