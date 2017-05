Bộ Công an lên tiếng về mã độc tống tiền WannaCry

Ngày 18/5, Bộ Công an đã tổ chức họp giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6. Một trong những nội dung quan trọng được Bộ Công an lưu ý trong thời gian tới là vấn đề an ninh mạng.

Công an các đơn vị, địa phương nắm tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề nổi lên liên quan đến bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh thông tin và truyền thông.

Định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tấn công các mục tiêu, đối tượng trọng điểm trên không gian mạng, phối hợp ngăn chặn hàng nghìn trang web, blog có nội dung xấu, phản động; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống mạng quốc gia và mạng nội bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phát huy kết quả các mặt công tác đã đạt được, chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ.

Triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá - xã hội; hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách, hội nghị quốc tế, đặc biệt trong dịp diễn ra Kỳ họp thứ 3, QH khóa 14 và các sự kiện trong khuôn khổ năm APEC 2017.

Tăng cường các biện pháp công tác bảo đảm an ninh mạng; chủ động phòng ngừa, khắc phục thiệt hại do hoạt động của mã độc tống tiền “WannaCry”.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí trong CAND phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, các bộ, ngành chức năng chủ động thông tin chính thống kịp thời, kết hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tạo sự đồng thuận và định hướng dư luận để đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, sai sự thật, thù địch nhằm kích động, chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng và trên phương tiện thông tin đại chúng.

Theo Trần Thường

Vietnamnet