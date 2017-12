Bộ công an thông báo vụ lừa đảo chương trình “Trái tim Việt Nam”

Ngày 26/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an có thông báo (lần 2 và là lần cuối cùng) đến các cá nhân là người bị hại đã nộp tiền cho Trung tâm Hỗ trợ người nghèo tham gia các chương trình “Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu”, “Trái tim Việt Nam”, “Liên kết ba bên” và những người liên quan khác biết, làm đơn tố giác tội phạm và đề đạt nguyện vọng của cá nhân gửi cho Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an, hạn cuối cùng là ngày 15/3/2018 để xem xét giải quyết.

Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an khởi tố, điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác; đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Trần Đức Trung, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới; Lê Thị Hằng, nguyên Tổng Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo; Bùi Thị Oanh, nguyên Phó Trưởng Ban kinh tế của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra đến này xác định các bị can Trần Đức Trung, Lê Thị Hằng, Bùi Thị Oanh đã lợi dụng danh nghĩa Trung tâm Hỗ trợ người nghèo thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam tổ chức các Chương trình “Câu lạc bộ triệu phú, tích lũy làm giàu”, “Trái tim Việt Nam”, “Liên kết ba bên”, huy động những người tham gia đóng tiền cho Trung tâm để được hưởng hỗ trợ lại với mức lợi nhuận cao, sau đó chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Để có căn cứ xác định rõ thiệt hại của từng cá nhân, phục vụ việc kết luận điều tra vụ án và đảm bảo thời hạn điều tra theo quy định của pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an thông báo lần 02 để các cá nhân là người bị hại đã nộp tiền cho Trung tâm Hỗ trợ người nghèo tham gia các chương trình nêu trên và những người liên quan khác biết, làm đơn tố giác tội phạm và đề đạt nguyện vọng của cá nhân gửi cho Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an, hạn cuối cùng là ngày 15/3/2018 để xem xét giải quyết.