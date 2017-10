Bộ Công Thương họp kín vụ Khaisilk

Cuộc họp diễn ra vào 16h chiều nay (30/10) dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh.

Theo đó, các đơn vị của Bộ Công Thương có buổi làm việc xung quanh những vấn đề liên quan đến cửa hàng Khaisilk xôn xao dư luận thời gian qua. Đây là cuộc họp kín, báo chí không được mời tham dự.

Cũng trong sáng nay, Chi cục Quản lý Thị trường (Sở Công Thương Hà Nội) đã có báo cáo nhanh về kết quả vụ việc kiểm tra tại cửa hàng Khaisilk (113 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chi cục quản lý thị trường (QLTT) cho biết, sáng ngày 26/10, Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 do Đội QLTT số 14 chủ trì, đại diện phòng PC46, PC49 công an TP Hà Nội, Cục Thuế Hà Nội phối hợp với Đội QLTT số 2 tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dệt may Khaisilk.

Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng 113 Hàng Gai là do bà Nguyễn Thị Thu Nga làm chủ hộ kinh doanh, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể do UBND quận Hoàn Kiếm cấp năm 2008.

Qua kiểm tra, bà Nguyễn Thị Thu Nga cho biết cửa hàng này chuyên kinh doanh các mặt hàng lụa tơ tằm do Việt Nam sản xuất.

Tuy nhiên, do sơ xuất trong quản lý và trước nhu cầu hàng hóa tăng đột biến vào dịp 20/10 vừa qua, nhân viên cửa hàng đã tự ý mua sản phẩm khăn vuông lụa tơ tằm trên thị trường về cắt bỏ nhãn gốc "Made in China", sau đó khâu nhãn “Khai Silk Made in Viet Nam” để bán cho khách hàng.

Tổng số hàng hóa mà cửa hàng này đã mua về và thay nhãn là 60 chiếc, đã bán 4 chiếc và còn tồn 56 chiếc.

Giá niêm yết các sản phẩm này là 644.000 đồng/chiếc, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm là hơn 36 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ 56 chiếc khăn vuông lụa tơ tằm loại 50cmx50cm nhãn “Khai Silk Made in Viet Nam” là tang vật vi phạm để phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý vi phạm.