Bộ Công Thương lại kiến nghị cho Vedan nhập khẩu than

Bộ Công Thương mới đây đã nhận được công văn số 0031/16/CV-VDH và 0032/16/CV-VDH của Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam báo cáo một số khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục nhập khẩu than cho Nhà máy nhiệt điện của công ty.

Theo báo cáo của Vedan, để chuẩn bị nguồn than cho Nhà máy, từ năm 2015 đến nay Vedan đã và đang nhập khẩu than để phục vụ sản xuất của Nhà máy với khối lượng khoảng 31.500 tấn than/tháng.

Để giúp Vedan có đủ cơ sở thực hiện nhập khẩu than và chủ động trong quá trình chuẩn bị nguồn than đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, Bộ Công Thương đã có công văn 10690/BCT-TCNL báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Vedan được nhập khẩu than cho Nhà máy nhiệt điện của công ty.

Nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho Vedan và đảm bảo nguồn than cho Nhà máy nhiệt điện của Vedan, Bộ Công Thương cũng đã có công văn đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét, hoàn thiện các thủ tục hải quan theo quy định để thông quan cho Vedan nhập khẩu 31.500 tấn than của 1 tàu than Vedan đã tiếp nhận tại cảng Phú Mỹ- Vũng Tàu ngày 25-10.

Tuy nhiên, đến ngày 29-11, Vedan lại tiếp nhận 1 tàu than phục vụ sản xuất với khối lượng 31.500 tấn tại cảng Vũng Tàu nhưng chưa được thông quan.

Bộ Công Thương cho rằng, hiện lượng than dự trữ trong kho của Vedan đã sắp hết, nếu công ty không được phép thông quan để nhập khẩu khối lượng than nêu trên thì Nhà máy nhiệt điện của công ty sẽ dừng hoạt động dẫn đến toàn bộ các nhà máy sản xuất, khu văn phòng hành chính, ký túc xá của cán bộ, nhân viên công ty phải ngừng hoạt động. Các nguyên liệu sẽ nhanh chóng hư hỏng, ảnh hưởng đến công ăn việc làm và đời sống của hơn 3.000 công nhân.

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và đảm bảo nguồn than cho nhà máy này, Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan làm các thủ tục thông quan để Vedan được nhập khẩu khối lượng 31.500 tấn than tại tàu cập cảng Vũng Tàu ngày 29-11.

Theo Phan Thu

Báo hải quan