Bộ Công Thương lên tiếng về giá xăng tăng mạnh

Cụ thể, theo Bộ Công Thương, giá giao dịch trên thị trường Singapore đối với xăng RON92 ngày 2/10 lên tới 92,5 USD/thùng, mức cao nhất từ tháng 11/2014 đến nay. Tương tự, giá dầu diesel 0.05S ngày 3/10 lên tới 100,140 USD/thùng, cũng cao nhất từ tháng 10/2014 đến nay. Giá xăng dầu thô thế giới tăng mạnh khiến giá xăng dầu thành phẩm bình quân tăng từ 3,54 USD/thùng đến 5,17 USD/thùng. Riêng dầu mazut 180CST 3.5S tăng 38,074 USD/tấn so với kỳ trước.

Cùng với giá xăng dầu thế giới, tỷ giá USD/VND thời gian qua tăng cũng ảnh hưởng tới giá bán lẻ trong nước. Tỷ giá USD/VND bán ra của Vietcombank bình quân trong 15 ngày qua ở mức bằng 23.379 VND (tăng 42 VND/USD). Cùng với hai yếu tố trên, theo Công văn 12218 của Bộ Tài chính, thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở mặt hàng dầu mazut quý IV/2018 sẽ tăng từ 2,04% lên 2,47%. Dầu hỏa từ 0,14% tăng lên 0,17%. Thuế với dầu diesel từ 0,88% giảm xuống còn 0,55%.

Để giữ giá xăng dầu, theo Bộ Công Thương, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thời gian qua đã được chi sử dụng liên tục nhằm hạn chế tác động của giá thành phẩm xăng dầu thế giới tới giá bán xăng dầu trong nước, góp phần kiểm soát lạm phát. Việc “xả” Quỹ bình ổn giá xăng dầu với liều lượng phù hợp đã giúp giá xăng E5 RON92 hiện nay chỉ tăng 10,9% so với thời điểm cuối tháng 12/2017 và xăng RON95 chỉ tăng 6,2% so với thời điểm bắt đầu công bố giá cơ sở xăng RON95 vào ngày 23/4/2018. Trong khi đó, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới đã tăng từ 28,98 đến 39,68% so với tháng 9/2017 và bình quân 9 tháng đầu năm 2018 tăng từ 26,17 đến 38,1%.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu không chỉ giúp việc kiểm soát CPI mà còn hỗ trợ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Ông Hải cho biết, từ đầu năm đến cuối tháng 9, liên bộ có 18 đợt điều hành giá xăng dầu, với 2 lần điều chỉnh giảm, 6 lần điều chỉnh tăng giá. Mức tăng tổng cộng khoảng 2.649 đồng/lít và 10 lần giữ ổn định giá.

Về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, ông Đỗ Thắng Hải cho biết thời điểm tính thuế này sẽ rơi vào tháng Chạp và tháng Giêng, vì thế sẽ làm tăng giá xăng dầu lên cao, tác động tới việc kiểm soát CPI của năm 2019 và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của người dân.