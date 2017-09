Bộ Công Thương tính phương án thay Chủ tịch Vinachem

Theo nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Bộ Công Thương đang đưa ra một số phương án nhân sự nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Các phương án cơ bản đã được lãnh đạo Bộ Công Thương thống nhất và sẽ sớm có các quyết định trong thời gian tới.

Theo đó, một số cục, vụ, doanh nghiệp trực thuộc như Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Tổng cục Quản lý thị trường, Petrolimex, Tập đoàn Hóa chất (Vinachem),...sẽ có sự thay đổi, luân chuyển lãnh đạo cấp cao.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương có thể bổ nhiệm một lãnh đạo cấp Vụ về thay ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Vinachem.

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đang có những quyết sách mạnh mẽ trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh cũng như kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Ảnh: TRÀ PHƯƠNG

Ông Dũng hiện vẫn giữ chức vụ Chủ tịch Vinachem nhưng đã bị Ban bí thư cách hết chức vụ trong Đảng như Ủy viên Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy Vinachem do mắc nhiều sai phạm.

Trước đó, Bộ Công Thương đã công bố kết luận nội dung tố cáo đối với Vinachem và ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV Vinachem liên quan đến công tác cán bộ. Theo đó, hàng loạt nội dung tố cáo liên quan đến công tác bổ nhiệm vợ, em ruột, em vợ ông Dũng đã được gửi đến Bộ Công Thương. Qua xác minh, Bộ Công Thương kết luận, việc bổ nhiệm cán bộ tại Vinachem đã vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng.

Cụ thể, việc bổ nhiệm bà Lê Thị Thái Hường (vợ ông Nguyễn Anh Dũng) giữ chức Phó Ban Tài chính – kế toán (Vinachem) từ tháng 7-2013 và được giao Phụ trách Ban Tài chính - kế toán Vinachem từ tháng 6-2016 không đảm bảo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, trong hồ sơ bổ nhiệm bà Hường có ý kiến của Thường vụ Đảng ủy Vinachem (thời gian này ông Nguyễn Anh Dũng là Phó Bí thư Đảng ủy Vinachem). Như vậy, ông Nguyễn Anh Dũng, với tư cách là Phó Bí thư Đảng ủy Vianachem, có tham gia và có trách nhiệm trong việc bố trí bà Hường giữ chức vụ quản lý tài chính – kế toán tại Vinachem.

Vào tháng 8-2017, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cho một số đơn vị cấp cục, vụ sau khi tách, nhập.

Theo đó, ông Đặng Huy Cường, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Năng lượng phụ trách Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững; ông Phương Hoàng Kim, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Năng lượng phụ trách Cục Điện lực và năng lượng tái tạo; ông Nguyễn Việt Sơn, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Năng lượng phụ trách Vụ Dầu khí và than.

Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, được giao trọng trách phụ trách Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng. Ông Lê Triệu Dũng phụ trách Cục Phòng vệ thương mại. Cục Thương mại điện tử và kinh tế số tạm thời do bà Lại Việt Anh phụ trách cho đến khi bổ nhiệm cục trưởng.

Ông Trương Thanh Hoài, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, được giao phụ trách Cục Công nghiệp (gộp Vụ Công nghiệp nặng và Vụ Công nghiệp nhẹ). Vụ Phát triển nguồn nhân lực do bà Nguyễn Thị Lâm Giang phụ trách. Vụ Tài chính và đổi mới doanh nghiệp do ông Vũ Quốc Anh phụ trách. Cục Công Thương địa phương do ông Ngô Quang Trung phụ trách.

Ông Trần Duy Đông, nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Mỹ, phụ trách Vụ Thị trường trong nước. Ông Trần Quốc Toản, nguyên Vụ phó Vụ Thương mại biên giới và miền núi, giữ chức phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu. Bà Lê Hoàng Oanh, phụ trách Vụ Thị trường châu Á-châu Phi. Ông Đặng Hoàng Hải phụ trách Vụ châu Âu-Mỹ.