Bộ Công thương truy nguồn gốc than mua ngoài của Nhiệt điện Vũng Áng 1

Kết luận do Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ký cho hay: Tổng cục Năng lượng; Cục điều tiết Điện lực; PVN; Ban QLDA; PV Power; công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh; Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có những vi phạm liên quan đến việc không đảm bảo nguồn than cung cấp vận hành nhà máy NĐVA 1 giai đoạn 2015 - 2016.

Khai thác than của Tập đoàn TKV.

Các đơn vị liên quan nói trên đã để xảy ra tình trạng NĐVA 1 sử dụng nguồn than khác để vận hành, trái với đề án cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Bộ.

Tại danh mục các nhà máy nhiệt điện sử dụng than đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, NĐVA 1 thuộc nhóm nhà máy sử dụng nguồn than trong nước (than cám 4b và 5). Tuy nhiên, NĐVA 1 đã sử dụng khoảng 756.000 tấn than nhập khẩu do công ty Hoành Sơn cung cấp.

Theo kết luận thanh tra, công ty Hoành Sơn chưa chứng minh nguồn gốc than khi bán cho NĐVA 1; chưa cung cấp đẩy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc than nội địa của đơn vị mà Hoành Sơn mua than để bán cho nhà máy;

Hoành Sơn vi phạm trong việc giao nhận than không đủ sản lượng theo quy định của HĐ; không đảm bảo về độ ẩm theo quy định...

Thanh tra truy nguồn gốc than nhập khẩu

Theo TGĐ Tập đoàn Hoành Sơn, ông Phạm Hoành Sơn, việc đơn vị này ký kết HĐ mua bán than với NĐVA 1 dựa trên nhu cầu sử dụng than của nhà máy và dựa trên những đặc thù.

Về giá cả, lãnh đạo Hoành Sơn cho hay, trên cơ sở đối sánh với giá mua của TKV mà Nhà máy NĐVA 1 đang thực hiện thì một tấn than cung cấp bằng đường biến của công ty Hoành Sơn 103.410 đồng. Nếu tạm tính với khối lượng đã cung cấp thì tiết kiệm cho Ngân sách Nhà nước khoảng 81 tỷ đồng.

"Toàn bộ khối lượng than công ty Hoành Sơn đã nhập cho cho NĐVA1 đều có nguồn gốc, hợp đồng, hóa đơn đầy đủ. Trong đó, có hơn 740.000 tấn than nhập khẩu và có 50.000 tấn than nội địa mua của công ty CP Thương mại Hoàng Thảo Lâm (30.000 tấn) và công ty CP Thương mại và dịch vụ Triệu Phong (20.000 tấn)" - ông Sơn khẳng định.

Khi đoàn Thanh tra yêu cầu hồ sơ, công ty CP tập đoàn Hoành Sơn đã cung cấp hợp đồng, hóa đơn đầy đủ, nhưng theo yêu cầu của đoàn Thanh tra thì hai công ty trên phải cung cấp được hồ sơ nguồn gốc số than trên cho đoàn Thanh tra....

Báo cáo về Bộ trước 30/10

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ những sai phạm của Tổng cục Năng lượng; Cục điều tiết Điện lực; Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh; Tập đoàn TKV; Ban QLDA; PV Power.

Chánh Thanh tra Bộ Công thương Lê Việt Long cho hay, các đơn vị vi phạm liên quan tổ chức thực hiện theo nội dung kết luận thanh tra; báo cáo kết quả về Bộ trước 30/10/2017.

Bộ trưởng giao, Thanh tra chủ trì, phối hợp với các Vụ chức năng thành lập tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.