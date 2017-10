Bộ đôi HNG & HAG kéo lợi nhuận quý III của VietinbankSC (CTS) giảm 72% so với cùng kỳ

Nguyên nhân chủ yếu đến từ doanh số sụt giảm 17,4% so với cùng kỳ xuống còn 54 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 26,3% lên mức 31,2 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp, CTS ghi nhận mức lãi sau thuế 5,8 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm chính dẫn đến doanh thu giảm là do danh mục đầu tư (AFS) của CTS ghi nhận mức tăng thấp hơn cùng kỳ, chỉ đạt 7 tỷ đồng so với mức 10 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, doanh thu từ nghiệp vụ lưu ký chứng khoán và doanh thu hoạt động tư vấn tài chính giảm giảm 1 nửa so với cùng kỳ.

Trong khi đó, chi phí tăng mạnh do công ty ghi nhận mức lỗ chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL tăng gần gấp đôi cùng kỳ lên mức 15,7 tỷ đồng.

Danh mục nắm giữ của CTS cho thấy, lợi nhuận trong quý III của CTS giảm chủ yếu do 2 khoản cổ phiếu nắm giữ là từ việc cặp dôi cổ phiếu HAG & HNG của Hoàng Anh Gia Lai giảm giá trong quý III. Tại ngày 30/9, CTS đang nắm 7,89 triệu cổ phiếu HAG và 7,1 triệu cổ phiếu HAG.

Danh mục CTS tính đến 30/9/2017

Dù vậy, tính chung 9 tháng đầu năm, CTS vẫn có mức tăng trưởng doanh số khá tích cực với mức tăng gần gấp rưỡi cùng kỳ, đạt mức 74,6 tỷ đồng.

BCTC quý III