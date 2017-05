Bỏ lại quá khứ đáng quên, quốc gia này đã vươn lên thành trung tâm công nghiệp và du lịch hàng đầu châu Âu như thế nào?

Bỏ lại đằng sau khoảng thời gian đáng quên đó, Áo đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhất của châu Âu nhờ ngành công nghiệp và đặc biệt là du lịch. Bên cạnh đó, nền văn hóa của quốc gia Trung Âu này cũng được thể hiện rõ nét thông qua 3 thành phố lớn của nó: Vienna, Graz và Salzburg.

Áo là một nước cộng hòa liên bang và một quốc gia được bao bọc bởi đất liền với hơn 8,5 triệu người (tính đến tháng 4/2017) ở Trung Âu. Đất nước này nằm ở vị trí được coi là trái tim của châu Âu và chia sẻ biên giới với 8 quốc gia khác bao gồm Cộng hòa Séc, Đức, Hungary, Slovakia, Slovenia, Ý, Thụy Sĩ, và Liechtenstein. Địa hình chủ yếu của Áo là núi cao, nằm trong dãy Alps.

Trong năm 2016, công dân Áo giàu thứ 15 trên thế giới với mức thu nhập bình quân đầu người là 44.561 USD, có nền kinh tế thị trường xã hội phát triển tốt và mức sống cao.

Công nghiệp giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế

Ngành công nghiệp vẫn tiếp tục được coi là động cơ tăng trưởng của Áo và được đặc trưng bởi một tỉ lệ lớn các công ty cỡ vừa và nhỏ.

Tuy nhiên, Áo “nhỏ và mà có võ”. Dù không có nhiều các công ty lớn, nhưng nền công nghiệp của Áo từng thuộc vào hàng lớn nhất thế giới. Giữa năm 1995 đến năm 2003, sản xuất công nghiệp tăng 28%, nâng tổng khối lượng công nghiệp lên mức 90,9 tỷ Euro. Tuy vậy, kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, nền kinh tế Áo nói chung và ngành công nghiệp nói riêng đã chững lại trông thấy và chưa hoàn toàn hồi phục.

Về sản xuất nguyên liệu thô và năng lượng, Áo có thể dựa vào nguồn tài nguyên dồi dào của mình. Quốc gia này có các tài nguyên thiên nhiên như quặng sắt, kim loại màu, khoáng chất quan trọng và đất. Mặc dù sở hữu lượng khoáng sản dồi dào như vậy, nhưng do sự tăng trưởng liên tục của ngành công nghiệp ngày càng đòi hỏi nhập khẩu bổ sung những nguồn nguyên liệu này.

Áo cũng có nguồn tài nguyên riêng về xăng dầu và khí tự nhiên. Nhưng đất nước Trung Âu này đang có xu hướng chuyển sang thủy điện. Nguồn năng lượng tái tạo này cũng cấp đến 70% lượng điện của Áo. Ngành thủy điện cũng đang được mở rộng liên tục, và biến Áo trở thành quốc gia dẫn đầu về lĩnh vực thủy điện ở EU.

Đập thủy điện Kölnbrein

Nền công nghiệp của quốc gia này bao gồm tất cả các chi nhánh của ngành chế tạo, từ các sản phẩm cơ bản (đồ ăn, thức uống) đến các sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật cao hơn (thiết bị điện, hóa chất, ô tô).

Nhưng du lịch mới là ngành quan trọng nhất

Ngành du lịch đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở Áo. Theo số liệu của World Bank, trong năm 2015, có hơn 26,7 triệu lượt du khách đặt chân tới Áo, đem về cho quốc gia này hơn 18 tỷ USD. Một năm sau đó, con số này thậm chí còn ấn tượng hơn với khoảng 28,1 triệu khách nước ngoài du lịch tại Áo, vời gần 102,8 triệu lượt nghỉ qua đêm (chiếm 3/4 tổng số lượt nghỉ qua đêm).

Áo có thể coi là thiên đường dành cho những người thích trượt tuyết. Với địa hình chủ yếu là núi cao thuộc dãy Alps, tuyết phủ quanh năm thì việc khai thác các khu trượt tuyết là điều tất yếu ở Áo. Thêm vào đó, chi phí ở Áo cho các hoạt động trượt tuyết rẻ hơn và tiếp đón nồng hậu hơn so với các khu trượt tuyết hạng sang ở Pháp.

Khu trượt tuyết Kitzbuhel

Các khu vực trượt tuyết ở Áo được phân chia theo những trình độ khác nhau. Ví dụ, Alpbach thì cho những người mới bắt đầu, St Anton cho dân trượt tuyết chuyên nghiệp, và Obergurgl dành cho các gia đình. Trong khi đó, những ai muốn ngắm phong cảnh tuyệt đẹp thì tới với Kitzbuhel, và Ischgl nổi tiếng về cuộc sống ban đêm của nó.

Theo Diễn đàn kinh tế thế giới, thì Áo là một trong những nơi an toàn nhất thế giới (trong năm 2015, quốc gia này xếp vị trí thứ 5). Vì thế, du khách hoàn toàn có thể an tâm về an ninh khi ghé thăm đất nước Trung Âu này.

Khung cảnh nhìn từ phòng suite của cung điện Schonbrunn

Dịch vụ khách sạn ở Áo cũng rất tuyệt vời và độc đáo. Tại đây, nếu muốn sống như một thành viên của hoàng gia, bạn hoàn toàn có thể qua đêm ở một cung điện. Cung điện Schonbrunn ở Vienna cung cấp một gói Residence Package bao gồm chỗ ở qua đêm và một bữa sáng tại Parkhotel Schonbrunn 4 sao với giá 549 bảng Anh/người/đêm (khoảng 16,1 triệu VND).

Bên cạnh các khách sạn cao cấp tương tự như Schonbrunn, thì có những lựa chọn bình dân và cũng không kém phần độc đáo như khách sạn Das Park. Khách sạn này cải tạo những ống thoát nước và biến chúng thành những “căn phòng đặc biệt” nằm bên bờ sông Danube.

Một số “căn phòng đặc biệt” của khách sạn Das Park

Những du khách thường xuyên ghé thăm Áo đến từ các quốc gia châu Âu khác: đứng đầu là người Đức, theo sau là người Hà Lan, Thụy sĩ, Liechtenstein, Ý và Anh.

Vienna – điểm đến mơ ước của du khách nước ngoài

Phần lớn người nước ngoài đến Áo đều định cư ở Vienna. Thành phố thủ đô có khoảng 1,8 triệu dân, và vùng đô thị của Vienna chiếm tới 1/5 dân số của Áo. Vienna là trung tâm chính trị, văn hóa và kinh tế của quốc gia này. Hàng triệu khách du lịch cũng như một số lượng lớn người xa xứ và người nhập cư kết hợp với văn hóa truyền thống của Vienna để khiến cho thủ đô của Áo trở thành một nơi thú vị.

Rất nhiều tổ chức quốc tế đã chọn Vienna làm trụ sở khu vực của họ như UN, OPEC và IAEA. Đó cũng chính là một nguyên do nhiều người nước ngoài tới sinh sống tại thành phố lớn nhất của Áo. Vienna cũng nằm trong số 5 điểm đến hàng đầu thế giới của các đại hội và hội nghị quốc tế.

Vienna liên tục nằm trong top 10 về chất lượng cuộc sống trong các cuộc khảo sát. Trong cuộc khảo sát về Chất lượng cuộc sống được thực hiện bởi tổ chức Mercer, tính đến năm 2017, Vienna đã 8 lần liên tiếp được vinh danh là thành phố đáng sống nhất trên thế giới.

Graz và Salzburg – Những thành phố sáng tạo và nhạc cổ điển

Thành phố Graz

Với hơn 280 000 cư dân, Graz là thành phố lớn thứ 2 của Áo. Graz có 6 trường đại học với hơn 44 000 sinh viên. Biệt danh của thành phố này là “thị trấn đại học”, nhưng ngoài thu hút sinh viên và các nhà nghiên cứu, Graz còn được coi là một nhà máy công nghệ cao của Áo. Thành phố này là một trung tâm sáng tạo và được giải Thành phố Sáng tạo do Creative City Network của UNESCO trao tặng.

Old Town của Graz được coi là một trong những trung tâm thành phố được bảo tồn tốt nhất ở Trung Âu. Vào năm 1999, Graz được trao tặng danh hiệu di sản văn hóa thế giới của UNESCO, và là thủ đô văn hóa duy nhất của châu Âu trong năm 2003.

Thành phố Salzburg

Salzburg được biết đến rộng rãi với tư cách là nơi sinh của thiên tài âm nhạc Mozart. Giống như Vienna, đây là 1 nơi tuyệt vời cho những người yêu thích âm nhạc cổ điển. Với hơn 150 000 dân, Salzburg chỉ là thành phố lớn thứ 4 của Áo. Salzburg nằm trong một thung lũng đẹp như tranh vẽ ở rìa phía Bắc của dãy Alps, thu hút số lượng du khách lớn hằng năm và một địa điểm quan trọng cho các hội chợ và hội nghị thương mại. Một số công ty đa quốc gia đặt trụ sở tại Salzburg như Posrche Holding và SPAR (chuỗi bán lẻ và nhượng quyền thương hiệu của Hà Lan).

Theo K.Nguyễn

Thời Đại