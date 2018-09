Bổ nhiệm 4 Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Đào Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về sáp nhập Cảnh sát PCCC vào Công an tỉnh Thanh Hóa và tổ chức thành phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an tỉnh.

Mô hình tổ chức bộ máy của phòng Cảnh sát PCCC và CNCH bao gồm 9 đội nghiệp vụ và đội Cảnh sát PCCC khu vực; đồng thời bố trí 17 đội Cảnh sát PCCC thuộc công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Cũng tại buổi lễ, Đại tá Đào Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Văn Cửu, Đại tá Trịnh Văn Phê, Đại tá Nguyễn Xuân Hà, Đại tá Phan Thị Hường (nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh) đến giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về bố trí các đồng chí trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Cảnh sát PCCC (cũ) đến giữ chức vụ phó trưởng phòng, phó trưởng công an cấp huyện; công bố các quyết định về điều động, bố trí đối với các đồng chí chỉ huy cấp đội và cán bộ, chiến sĩ thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh đến nhận công tác tại các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chúc mừng các đồng chí được điều động, sáp nhập và bổ nhiệm nhiệm vụ công tác mới. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nói chung, lực lượng Cảnh sát PCCC nói riêng cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với nhau trong thực hiện nhiệm vụ công tác giữ gìn an ninh, trật tự. Trong đó, công tác PCCC là một bộ phận không thể tách rời trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó cho lực lượng Công an.