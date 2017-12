Bổ nhiệm PGS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng làm Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam

PGS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, sinh năm 1968, là Tổng thư ký Hội Tim Mạch học Quốc gia Việt Nam, Trưởng đơn vị Tim Mạch can thiệp, Viện Tim Mạch, Bệnh viện Bạch Mai, là Chủ nhiệm và Giảng viên cao cấp Bộ môn Tim Mạch Đại học Y Hà Nội.

PGS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng là người có nhiều cống hiến cho ngành tim mạch Việt Nam với các công trình nghiên cứu, bài báo khoa học, viết sách… Ông đã tham gia biên soạn 13 sách giáo khoa và sách chuyên khảo, trong đó có 3 quyển xuất bản tại Hoa Kỳ; có 98 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong đó có nhiều bài được đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín.

Trong các nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ ông cũng được đồng nghiệp và chuyên gia quốc tế đánh giá cao. PGS Hùng còn có nhiều công trình nghiên cứu về các vấn đề: Nong van hai lá bằng bóng Inoue trong điều trị bệnh nhân HHL đặc biệt ở phụ nữ có thai; Can thiệp động mạch vành qua da; Điều trị tế bào gốc; Can thiệp một số bệnh tim bẩm sinh; Thăm dò chuyên sâu động mạch vành: Siêu âm trong lòng mạch và thăm dò dự trữ dòng chảy động mạch vành; Can thiệp đặt stent graft động mạch chủ trong điều trị tách thành động mạch chủ; Điều trị bệnh cơ tim phì đại qua đường ống thông; Nong màng tim (mở cửa sổ) bằng bóng qua da…