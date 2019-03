Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

Ngày 11/3, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Tiến Dũng, Trưởng Công an thành phố Điện Biên Phủ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh cho Đại tá Vũ Tiến Dũng.

Đại tá Vũ Tiến Dũng, sinh năm 1968, tại xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, là một cán bộ có phẩm chất đạo đức trong sáng; có năng lực, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, được đào tạo cơ bản và có kinh nghiệm công tác lâu năm.

Từ khi vào ngành đến nay, đồng chí đã được lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng bổ nhiệm giữ nhiều chức vụ chủ chốt, như: Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Trưởng Công an thành phố Điện Biên Phủ…

Trong suốt quá trình công tác, dù ở lĩnh vực, cương vị nào đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo và cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Việc bổ nhiệm Đại tá Vũ Tiến Dũng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên, và là niềm vinh dự, tự hào của Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cũng như cá nhân Đại tá Vũ Tiến Dũng.