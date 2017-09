Bộ Nội vụ bổ nhiệm nhân sự mới

Ngày 11/9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao Quyết định số 2526/QĐ-BNV ngày 6/9/2017 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Chiến Thắng giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ. Đồng thời, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng giao nhiệm vụ cho tân Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ với 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng khẳng định sẽ luôn phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Được biết, trước khi được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Vũ Chiến Thắng từng giữ chức Phó Giám đốc Công an Nghệ An, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Cục trưởng Cục An ninh Tây Bắc, Tổng cục An ninh.