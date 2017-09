Bộ Tài chính phát hiện hơn 10.000 khoản chi sai

Các khoản thu từ hoạt động xổ số tăng mạnh

Theo bà Vũ Thị Mai – Thứ trưởng Bộ Tài chính - trong tháng 8.2017, Bộ Tài chính đã hoàn thành và trình Chính phủ 4 đề án, ban hành theo thẩm quyền 10 Thông tư. Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện tháng 8 ước đạt 78,2 nghìn tỷ đồng, luỹ kế 8 tháng đạt 762,8 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% dự toán năm, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 59,76 nghìn tỷ đồng, giảm 30,9 nghìn tỷ đồng so với tháng 7, do các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý II/2017, như thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền cổ tức từ các công ty cổ phần do Bộ, ngành, địa phương đại diện sở hữu và lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ của tập đoàn, tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ đã thực hiện kê khai, thu nộp trong tháng 7 theo chế độ quy định.

Luỹ kế thu nội địa 8 tháng ước đạt 603,6 nghìn tỷ đồng, bằng 61% dự toán năm, tăng 10,7% so cùng kỳ năm 2016. Đánh giá của cơ quan chức năng cho hay, một số khoản thu đạt tiến độ khá so với dự toán năm và cùng kỳ năm trước là thuế thu nhập cá nhân đạt 68,6% dự toán năm, tăng 20,9%; thu phí và lệ phí đạt 73,5% dự toán năm, tăng 52,6%; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 83,7% dự toán năm, tăng 11,9%. Riêng các khoản thu về nhà, đất đã vượt dự toán năm (đạt 108,6%) và tăng 25% so với cùng kỳ năm 2016.

Thống kê của Bộ Tài chính thể hiện, tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so với dự toán năm và tăng so với cùng kỳ năm trước. Ước tính cả nước có 43/63 địa phương thu nội địa đạt từ 63% trở lên; trong đó, không kể thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết thì có 18 địa phương đạt trên 70% dự toán năm, 55/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ năm 2016.

10,3 nghìn khoản chi sai thủ tục

Về nội dung chi ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, tháng 8 ước 98,4 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 8 tháng đạt 793,56 nghìn tỷ đồng, bằng 57,1% dự toán, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, chi đầu tư phát triển tháng 8 ước 17,67 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 8 tháng đạt khoảng 137.000 tỷ đồng, bằng 38,4% dự toán, tăng 9,9% cùng kỳ năm 2016.

Trong công tác quản lý, điều hành thu chi ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã phát hiện khoảng 10,3 nghìn khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, không chấp nhận thanh toán khoảng 40 tỷ đồng.

Liên quan đến lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, theo thống kê, hiện hệ thống khai thuế qua mạng đã triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố, với 99,81% số doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng, cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức 11 Bộ, ngành với 39 thủ tục hành chính được thông qua.

Ở công tác quản lý tài sản công, trong 8 tháng đầu năm 2017, Bộ Tài chính đã phê duyệt theo thẩm quyền phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 1.339 cơ sở nhà, đất (tương ứng diện tích 1.554.994 m2, diện tích nhà là 241.925 m2).