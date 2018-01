Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trải lòng nhân dịp năm mới

+ Thưa Bộ trưởng, ngành Y tế đã tập trung cho việc giải quyết quá tải BV và hiệu quả của công tác này đạt được ra sao?

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Để thực hiện Đề án giảm quá tải BV của Thủ tướng, Bộ Y tế đã thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp: Đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng BV để tăng giường bệnh cho các chuyên khoa “nóng”; phát triển mạng lưới BV vệ tinh; thí điểm xây dựng mô hình phòng khám bác sĩ gia đình; củng cố và hoàn thiện mạng lưới trạm y tế xã; đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng vv…

Sau 5 năm thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm tải BV, tình trạng quá tải BV từng bước được giải quyết, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ KCB. Ở khu vực ngoại trú, quy trình khám bệnh giảm từ 12 - 14 bước xuống còn 4 - 8 bước; giảm trung bình 48,5 phút/lượt khám bệnh. Tình trạng nằm ghép tại các BV đã giảm mạnh. 37/39 BV tuyến Trung ương đã ký cam kết không để người bệnh nằm ghép trong vòng 24 giờ hoặc 48 giờ kể từ khi nhập viện.

+ Một vấn đề lớn trong năm 2017 là tai biến y khoa. Xin Bộ trưởng cho biết, ngành Y tế có hệ thống giám sát, thống kê về tai biến y khoa hay không? Hàng năm có bao nhiêu trường hợp tai biến y khoa được thống kê?

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Hiện nay, Bộ Y tế chưa có hệ thống giám sát, thống kê về tai biến y khoa trên toàn quốc. Tuy nhiên, để sớm có thông tin nhằm quản lý các trường hợp tai biến y khoa tốt hơn, Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý sự cố y khoa trong các cơ sở KCB.

Theo các nhà nghiên cứu Mỹ, y khoa là lĩnh vực nhiều rủi ro nhất với khách hàng. Sự cố y khoa do phẫu thuật được WHO ước tính có khoảng 230 triệu phẫu thuật hàng năm. Các nghiên cứu ghi nhận tử vong trực tiếp liên quan tới phẫu thuật từ 0,4-0,8% và biến chứng do phẫu thuật từ 3-16%. Theo Viện nghiên cứu Y học Mỹ và Úc gần 50% các sự cố y khoa không mong muốn liên quan đến người bệnh có phẫu thuật.

+ Trong quản lý, điều hành công việc, Bộ trưởng trăn trở nhất vấn đề gì?

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Một trong những vấn đề mà tôi quan tâm và trăn trở nhất hiện nay là bảo đảm môi trường làm việc an ninh và an toàn cho thầy thuốc. Năm 2017 có sự gia tăng đáng lo ngại số vụ hành hung cán bộ, nhân viên y tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, cũng như tinh thần làm việc. Đáng buồn khi đa số những kẻ hành hung thầy thuốc là những người dân bình thường, thậm chí cả những cán bộ trong bộ máy nhà nước hay doanh nhân thành đạt.

Bộ Y tế ghi nhận sự vào cuộc tích cực của chính quyền và cơ quan chức năng ở nhiều địa phương như Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thái Bình… đã nhanh chóng bắt giữ những kẻ hành hung thầy thuốc và xử lý nghiêm. Chúng tôi kêu gọi chính quyền các cấp tăng cường các biện pháp giáo dục người dân, chỉ đạo các cơ quan chức năng áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo đảm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế được hoạt động chữa bệnh cứu người trong môi trường an toàn, nhân văn và phi bạo lực.

+ Theo điều tra của lực lượng Công an, một nguyên nhân góp phần gây nên tình trạng bạo hành thầy thuốc, là do thái độ thầy thuốc. Bộ trưởng cho biết các biện pháp để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh trong thời gian tới?

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Các văn bản quy phạm pháp luật đã giúp các BV từng bước cải tiến chất lượng, đáp ứng sự hài lòng người bệnh. Mặc dù hệ thống KCB của ngành Y tế đang nỗ lực cải tiến chất lượng, nhưng vẫn có những BV, nhân viên y tế chưa nỗ lực hết mình, chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Vì thế, ngành Y tế tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng KCB: đổi mới phong cách thái độ, hướng tới sự hài lòng người bệnh, tổ chức học tập nâng cao thái độ ứng xử, y đức… Các BV đều đã triển khai Chỉ thị 09 về đường dây nóng và việc khảo sát sự hài lòng người bệnh, nắm bắt kịp thời các ý kiến chưa hài lòng của người bệnh. Bộ Y tế sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng KCB; chăm sóc người bệnh toàn diện, đổi mới quy trình khám bệnh tại các BV, cải tiến quy trình và thủ tục trong khám bệnh, rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân, tránh gây phiền hà và tăng sự hài lòng của người bệnh, đặc biệt đối với người bệnh BHYT.

+ Cảm ơn Bộ trưởng đã trao đổi!