Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận 8 tồn tại lớn trong công tác khám chữa bệnh

Sáng nay, sau phiên chất vấn của Bộ trưởng Bộ Văn hóa và thể thao du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Trước đó, Bộ y tế đã có báo cáo trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XIV. Báo cáo này chỉ ra 8 vấn đề lớn tồn tại trong ngành y tế hiện nay.

Hiện tượng quá tải bệnh viện vẫn còn xảy ra ở một số chuyên khoa Ung bướu, Tim mạch, Nhi khoa, Chấn thương,… Trong một số cơ sở khám chữa bệnh tuyến Trung ương, bệnh viện tuyến cuối vẫn còn hiện tượng quá tải, như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Nhi Đồng của thành phố Hồ Chí Minh.

Vấn đề thứ 2 được chỉ ra là hệ thống y tế cơ sở chưa được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, chất lượng chuyên môn khám chữa bệnh,… nên chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến dưới vẫn còn hạn chế, chưa được người dân tin tưởng, dẫn đến tình trạng nhiều ngườingười bệnh vượt tuyến đi khám bệnh ở các cơ sở y tế tuyến trên, làm cho các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là bệnh viện tuyến tỉnh, Trung ương quá tải..

Ngoài ra vẫn còn có nhân viên y tế chưa thực sự tận tình và trách nhiệm đối với người bệnh. Đặc biệt còn tồn tại hiện tượng tai biến y khoa xảy ra rải rác tại các bệnh viện cả tuyến dưới và tuyến trên.

Báo cáo còn chỉ ra thêm tại một số bệnh viện, còn tình trạng lạm dụng kỹ thuật trong chẩn đoán, điều trị. Tình trạng không công nhận, không thừa nhận kết quả khám bệnh, chữa bệnh giữa các cơ sở y tế gây lãng phí nguồn lực của nhân dân và xã hội.

Mặt khác môi trường bệnh viện ở một số nơi còn chưa đảm bảo. Tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện tại một số cơ sở khám chữa bệnh vẫn còn cao. Nhiều bệnh viện, môi trường còn hạn chế chưa đảm bảo tiêu chuẩn xanh – sạch – đẹp. Tình trạng mất an ninh, trật tự trong bệnh viện thời gian gần đây tại một số bệnh viện đang có xu hướng gia tăng.

Về thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh nói chung và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vẫn còn phiền hà.

Điểm tồn tại cuối cùng được Bộ y tế thẳng thắn thừa nhận là công tác quản trị bệnh viện còn một số hạn chế. Khả năng tự chủ không đồng đều giữa các bệnh viện, các địa phương. Giá dịch vụ y tế chưa phản ánh đúng giá trị của dịch vụ y tế. Tác động mặt trái của cơ chế thị trường ảnh hưởng tới quyết tâm giảm quá tải của các bệnh viện. Cơ chế tài chính và quản lý bệnh viện chưa theo kịp với sự phát triển và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Dù có tồn tại nhưng ngành y tế cũng đang nỗ lực cải thiện sự hài lòng của người bênh. Báo cáo cho biết theo kết quả đo lường sự hài lòng của người bệnh tại 22 bệnh viện về việc triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" năm 2016 cho thấy: 89,9% số người được hỏi hài lòng về phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế. Kết quả này cho thấy có sự chuyển biến rõ rệt về tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế đối với người bệnh so với trước đây ở tất cả các bệnh viện thuộc các tuyến.

Kết quả khảo sát chỉ số PAPI do UNDP công bố ngày 4/4/2017 cho thấy "người bệnh đã đánh giá khá tích cực về dịch vụ y tế công, đặc biệt trong lĩnh vực khám, chữa bệnh". Nhận thức của người dân về y tế công lập cải thiện rõ rệt do số lượng người có bảo hiểm y tế tăng từ 62% năm 2015 lên 73% năm 2016; Chất lượng chăm sóc sức khỏe miễn phí cho trẻ em tăng mạnh: 32% người khảo sát cho biết dịch vụ dành cho trẻ em dưới 6 tuổi "rất tốt", cao hơn so với tỉ lệ 23% năm 2015.

Theo Thảo Nguyên

Trí thức trẻ