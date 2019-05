Bỏ túi vài mẹo để nhận biết bia hơi “chuẩn”

Vài bí quyết nhận biết một cốc bia hơi đảm bảo có thể giúp bạn yên tâm hơn khi thưởng thức thức uống truyền thống này.



Cảm nhận bằng trực quan

Bọt bia có thể phản ánh phần nào chất lượng của cốc bia hơi mà bạn uống. Khi rót bia đến lưng chừng, cốc bia được phủ ngập một lớp bọt xốp trắng mịn màng. Lớp bọt này cũng rất bền, khi uống cạn, bọt vẫn còn dính ở thành cốc. Ngược lại, nếu bọt bia to, tan nhanh, kém bền thì bạn có thể đặt nghi vấn về chất lượng cốc bia mà bạn đang uống.

Bia chuẩn bọt trắng, xốp và bền.

Ngoài ra, rót một cốc bia hơi đúng chuẩn bạn sẽ thấy ngay dòng bia vàng óng, màu sắc tươi sáng. Nếu bia bị đục, bạn không nên uống vì có thể bia đã bị lẫn tạp chất do quy trình sản xuất, bảo quản không đảm bảo hay chất lượng nguyên liệu đầu vào không đúng chuẩn.

Bia hơi "xịn" có hương thơm đặc trưng, thoảng hương hoa bia đậm đà, mùi hương lan toả, rõ ràng ngay khi bia vừa được rót. Ngược lại, bia kém chất lượng mùi mờ nhạt, kê gần mũi mới ngửi thấy và có thể lẫn tạp mùi.

Khi nếm, nếu bia có vị đắng dịu, tê đầu lưỡi, không có vị chua, hậu vị rõ nét, mát nhẹ, trôi cuống họng, bạn có thể an tâm về cốc bia đang thưởng thức. Ngược lại, nếu bia có vị nhạt, đắng gắt, thoảng vị chua, hậu vị không rõ ràng thì là bia kém chất lượng.

Bia cần được bảo quản đúng cách

Bia hơi tốt nhất nên được bảo quản và thưởng thức ở nhiệt độ 3-4 độ C. Nhiệt độ cao sẽ làm giảm độ hoà tan CO2, bia mất mùi thơm, khi uống cảm nhận rõ vị đắng và không còn cảm giác sảng khoái; ngược lại nhiệt độ quá thấp gây cảm giác tê buốt, mất cảm nhận vị giác khiến cho thực khách không thể cảm nhận được hương và vị của bia một cách tối ưu. Ngoài ra, nhiệt độ bảo quản đúng cũng đảm bảo bia không bị chua, hỏng. Tốt nhất khi uống bia hơi không nên thêm đá vì sẽ làm mất đi ít nhiều vị ngon nguyên bản của thức uống này.

Chú ý đến hạn sử dụng, bao bì

Về cảm quan, bao bì (keg) bia hơi chất lượng rất sạch sẽ, đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hạn sử dụng thường dài và được in rõ nét theo tiêu chuẩn bao bì, không tẩy xoá. Ngược lại, bia hơi kém chất lượng được chứa trong những keg không sạch sẽ, có thể có dấu hiệu móp méo, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hạn sử dụng thường ngắn và in khá mờ nhạt, thỉnh thoảng có dấu hiệu tẩy xoá.

Thông thường, bia hơi được sản xuất đảm bảo, đóng keg an toàn nếu chưa mở keg và bảo quản lạnh ở nhiệt độ 3 độ C có thể lưu trữ trong 1 tháng. Còn nếu khi đã mở keg thì cần được tiêu thụ hết trong ngày. Nếu để lâu hương vị bia sẽ bị thay đổi, chất lượng kém đi. Do đó, dù uống bia hơi tại quán hay mua về nhà uống, người uống cũng cần lưu ý đến điều này.

Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

Quy trình sản xuất bia hơi truyền thống nếu lỏng lẻo trong khâu quản lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bia cũng như sức khoẻ của người dùng. Do đó, khi uống bia hơi, người dùng cần ưu tiên chọn loại bia có nhãn mác tin cậy, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với những thông tin về nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng, quy cách bảo quản, nồng độ cồn, thể tích… được công bố rõ ràng trên bao bì.

