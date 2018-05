Bohemia Residence đầu tư hệ thống PCCC theo tiêu chuẩn hiện đại

Bohemia Residence tọa lạc tại số 2 Lê Văn Thiêm (25 Nguyễn Huy Tưởng), do Vinaconex làm chủ đầu tư. Dự án nổi bật bởi phong cách kiến trúc Singapore, tiếp giáp công viên cây xanh 2.000m2 cùng giá cả cạnh tranh trong khu vực. Ngoài chú trọng về công năng, thẩm mỹ, chủ đầu tư Vinaconex cũng ưu tiên đầu tư trang bị hệ thống PCCC, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng sở hữu căn hộ.

Quy trình hoạt động khép kín, hiệu quả cao

Tại Bohemia Residence, hệ thống chữa cháy được chia thành nhiều cấp độ bảo vệ và đa dạng gồm: Hệ thống chữa cháy vách tường kết hợp với hệ thống Sprinkler; hệ thống họng chữa cháy khô đặt tại trục thang bộ thoát hiểm, được cấp nước từ xe bồn của lực lượng cảnh sát PCCC khi xảy cháy từ các họng cấp nước ngoài nhà; Hệ thống màng ngăn cháy tầng hầm; Hệ thống chữa cháy bằng khí Aerosol cho khu vực trạm điện; Hệ thống chữa cháy khẩn cấp bằng các bình chữa cháy treo trần loại 6kg bột ABC trong các phòng kỹ thuật điện và phòng rác. Ngoài ra, tại các hành lang căn hộ và tầng hầm sẽ bố trí các bình chữa cháy cơ động, đảm bảo dập tắt ngay khi đám cháy có nguy cơ xảy ra.

Trong mỗi căn hộ được trang bị 01 đầu báo khói địa chỉ (tại khu vực phòng khách) và 01 đầu báo nhiệt gia tăng địa chỉ (tại khu vực bếp). Khi có nguồn xảy cháy, các đầu báo cháy sẽ gửi tín hiệu về tủ báo cháy trung tâm. Cùng lúc đó, hệ thống chuông, đèn báo cháy tại hành lang các căn hộ sẽ hoạt động, báo động để dân cư tòa nhà nhận biết có cháy. Tại phòng an ninh bố trí ở tầng 1 tòa nhà luôn có một nhân viên chuyên trách trực giám sát qua camera 24/24h sẽ biết chính xác địa chỉ nơi xảy cháy, báo cho đội ngũ PCCC cơ sở để dập tắt đám cháy kịp thời.

Hệ thống vòi phun Sprinkler trang bị tại trần các tầng.

Cùng lúc có tín hiệu báo cháy, các hệ thống chữa cháy cũng hoạt động liên động ngay lập tức. Theo đó, hệ thống tăng áp cầu thang bộ sẽ hoạt động đồng thời với hệ thống hút khói hành lang. Cùng với hệ thống cửa chống cháy luôn tự đóng nhờ tay co thủy lực, cầu thang bộ sẽ trở thành nơi thoát hiểm đặc biệt an toàn cho mọi người. Nếu có khói xuất hiện tại hành lang căn hộ, quạt hút khói đặt trên mái tòa nhà sẽ hoạt động và nhanh chóng hút khói lên mái, đảm bảo hành lang căn hộ không bị tụ khói.

Trong trường hợp khi có cháy xảy ra, tòa nhà bị mất toàn bộ điện lưới, hệ thống đèn sạc dự phòng lắp đặt tại hành lang căn hộ sẽ bật sáng. Nhân viên trực tại phòng an ninh tầng 1 thông qua hệ thống camera và âm thanh thông báo sẽ hướng dẫn lối thoát nạn an toàn cho cư dân.

Bố trí tầng lánh nạn cùng hệ thống trang thiết bị tối tân

Một điểm nổi bật trong thiết kế PCCC tại Bohemia Residence là bố trí tầng 20 của tòa nhà làm tầng lánh nạn. Toàn bộ cửa ra vào căn hộ của tầng này là cửa chống cháy trong thời gian 120 phút. Khi có sự cố về PCCC xảy ra đối với tòa nhà, tầng 20 sẽ trở thành nơi lánh nạn tạm thời trong thời gian lực lượng PCCC tiếp cận và dập tắt đám cháy. Bên cạnh đó, tại lối thoát hiểm của mỗi tầng đều được trang bị hệ thống cửa chống cháy 70 phút, riêng cửa chống cháy khu vực tầng hầm khả năng chống cháy lên tới 120 phút.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy. Hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Hiện nay, khách hàng đang có nhu cầu mua chung cư đều quan tâm đến hệ thống PCCC tại dự án. Nắm bắt được tâm lý này, Vinaconex trang bị toàn bộ thiết bị hệ thống báo cháy nhập khẩu từ HOCHIKI - thương hiệu uy tín được thành lập từ năm 1918 tại Nhật Bản. Với bề dày 100 năm chuyên cung cấp các thiết bị báo cháy, HOCHIKI là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu về hệ thống báo cháy trên toàn thế giới.

Bên cạnh hệ thống báo cháy tối tân, Vinaconex cũng chú trọng đầu tư cụm máy bơm chữa cháy cho Bohemia Residence. Theo đó, 100% bơm chữa cháy được nhập ngoại và được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm định. Trong điều kiện bình thường, hệ thống chữa cháy luôn được tích lũy sẵn áp suất trong đường ống. Ngay khi một điểm bất kỳ trong tòa nhà sử dụng nước cho chữa cháy từ hệ thống chữa cháy vách tường hoặc đầu phun Sprinkler, áp suất trong đường ống sẽ giảm đi, cụm bơm chữa cháy sẽ tự hoạt động, đẩy nước vào đường ống để dập tắt đám cháy. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng trang bị 100% công suất nguồn điện dự phòng, đảm bảo cụm bơm hoạt động hiệu quả ngay cả khi mất điện lưới.

Với phương châm đặt lợi ích và sự an toàn của cư dân lên hàng đầu, ngay từ khi thiết kế dự án, Chủ đầu tư đã cùng các đơn vị tư vấn thiết kế và Cục PCCC Bộ Công an đưa ra các giải pháp tối ưu nhất cho dự án. Theo đó, các thiết kế về hệ thống PCCC được đảm bảo dễ vận hành nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đảm bảo an toàn cho người dân. Toàn bộ hồ sơ thiết kế PCCC tại Bohemia Residence đã được Cục PCCC Bộ công an thẩm duyệt.