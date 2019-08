Bốn lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu CNTT trên địa bàn Đà Nẵng

Theo danh mục được ban hành, UBND TP Đà Nẵng ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin (CNTT) gồm 4 lĩnh vực chính là sản phẩm phần mềm; sản phẩm nội dung số; dịch vụ CNTT; và sản phẩm, dịch vụ phần cứng.

Giai đoạn 1 Khu CNTT tập trung – Danang IT Park (DITP) vừa được khánh thành ngày 29/3/2019 (Ảnh: HC)

Đối với sản phẩm nội dung số, ưu tiên thu hút các sản phẩm Elearning (sách điện tử, giáo trình điện tử, bài giảng điện tử,…); từ điển điện tử, từ điển trực tuyến; các loại trò chơi điện tử trên máy tính, thiết bị di động, trò chơi trực tuyến; kho dữ liệu số, kho thông tin tổng hợp trên mạng; thư viện điện tử, thư viện trực tuyến; phim số, ảnh số, sản phẩm đồ họa; bản đồ dữ liệu thông tin số, bản vẽ thiết kế số; quảng cáo số.Cụ thể, đối với lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm, ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu CNTT Đà Nẵng các sản phẩm phần mềm liên quan đến: phần mềm hệ thống; phần mềm ứng dụng; phần mềm để phát triển lập trình; phần mềm tiện ích; phần mềm an toàn, an ninh thông tin.

Đối với dịch vụ CNTT, ưu tiên thu hút dịch vụ tư vấn, thiết kế; dịch vụ tích hợp hệ thống; dịch vụ quản trị hệ thống; dịch vụ ảo hóa, cho thuê hệ thống; dịch vụ cho thuê nhân lực ICT; dịch vụ xử lý, phân tích dữ liệu; dịch vụ BPO, KPO, IOT điện tử; dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử; dịch vụ thiết kế vi mạch; dịch vụ giám sát an toàn thông tin, phòng chống tấn công mạng, tư vấn an toàn thông tin, ứng cứu sự cố, khôi phục dữ liệu, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin.

Đối với sản phẩm, dịch vụ phần cứng, ưu tiên các sản phẩm dịch vụ phần cứng liên quan đến công nghệ thiết kế, chế tạo các vi mạch điện tử tích hợp (IC); thiết kế, chế tạo thiết bị viễn thông công nghệ; thiết kế, lắp ráp, chế tạo thiết bị tính toán điện tử; nghiên cứu, thiết kế, lắp ráp, chế tạo thiết bị phương tiện nghe nhìn;

Nghiên cứu, thiết kế, lắp ráp, chế tạo thiết bị điều khiển, cảm biến điện tử; nghiên cứu, thiết kế, lắp ráp, chế tạo thiết bị an toàn thông tin; nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị lưu trữ điện tử; nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị điện tử xử lý tín hiệu phục vụ trong y tế; công nghệ ảo hóa và điện toán đám mây; công nghệ tin sinh học; công nghệ in 3 chiều.

Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 3352/QĐ-UBND (ngày 30/7/2019), trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị liên quan phản ánh về Sở TT-TT để kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP Đà Nẵng xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành nghề ưu tiên đầu tư vào Khu CNTT trên địa bàn TP Đà Nẵng cho phù hợp.