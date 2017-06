Bông cải xanh và 7 lợi ích trên cả tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua

Giúp giải độc cơ thể

Thường xuyên tiêu thụ bông cải xanh sẽ giúp hỗ trợ gan trong quá trình lọc và loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể. Hơn nữa, các chất chống oxy hoá, vitamin và khoáng chất có nhiều trong bông cải xanh còn góp phần làm giảm lượng độc tố trong máu đồng thời kích thích loại thải chất độc qua hệ thống bài tiết.

Điều ngạc nhiên nhất là sau khi ăn bông cải xanh thì lợi ích giải độc cơ thể vẫn còn kéo dài tác dụng tận đến 1 hoặc 2 tuần sau khi ăn.

Hạn chế các bệnh do tuổi tác gây ra

Khi bạn ăn bông cải xanh, một chất được gọi là sulforaphane được giải phóng. Từ đó giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác như viêm khớp, tim mạch và bệnh alzheimer.

Đặc biệt, với chất chống oxy hoá dồi giàu nên bông cải xanh còn giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm hình thành trên da.

Cải thiện sức khoẻ mắt

Bông cải xanh chứa hàm lượng vitamin B12 cao giúp mắt thích ứng tốt hơn với những thay đổi về ánh sáng. Thiếu vitamin B12 có thể gây ra tình trạng căng thẳng mắt và nhìn mờ. Ngoài ra, bông cải xanh còn cung cấp lutein và zeaxanthin giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Ngăn ngừa viêm xương khớp

Có thể bạn chưa biết, nhưng bông cải xanh là một nguồn canxi tốt nhất trong các loại thực vật. Do đó, tiêu thụ bông cải xanh thường xuyên sẽ giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương cũng như hạn chế các bệnh về xương khớp khác.

Tăng cường sức khoẻ tim mạch

Bông cải xanh là một thực phẩm giàu chất xơ giúp làm giảm huyết áp và mức cholesterol trong động mạch. Sulforaphane có trong bông cải xanh giúp kích hoạt một loại protein có chức năng ngăn ngừa sự hình thành mảng bám trong động mạch nên giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim mạch hiệu quả.

Ngăn ngừa thiếu máu

Bông cải xanh có tác dụng kích thích sản xuất hồng cầu và bạch cầu trong cơ thể. Hơn nữa, với hàm lượng sắt và đạm cao, nên ăn bông cải xanh thường xuyên là một cách tuyệt vời để ngăn ngừa thiếu máu và chứng mệt mỏi.

Cải thiện sức khoẻ làn da

Bông cải xanh là một nguồn rất giàu vitamin, khoáng chất và các axit béo thiết yếu giúp giữ cho làn da của bạn săn chắc, khỏe mạnh và đàn hồi.

Trong bông cải xanh chứa nhiều vitamin A và E, đây đều là chất chống oxy hoá ngăn chặn các gốc tự do gây hại. Hơn nữa, lượng vitamin C cao còn giúp duy trì collagen và elastin giúp da bạn trông trẻ trung hơn. Đặc biệt, bông cải xanh còn giúp bảo vệ các màng tế bào da, giảm thiểu các tác hại do tia UVA gây ra.

Nguồn: Steptohealth

Theo Đoan Trang

Trí thức trẻ