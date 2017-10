Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC): 9 tháng lãi 203 tỷ đồng, hoàn thành 87%

CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán DGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

Tính riêng quý 3, doanh thu đạt 950 tỷ đồng, tăng trưởng 49% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn, đến 56% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 110 tỷ đồng, tăng hơn 10 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái.

Trong quý, DGC đã chi hơn 53 tỷ đồng vào khoản chi phí bán hàng, tăng 19 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 6,6 tỷ đồng. Những yếu tố này dẫn đến dù doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế quý 3 lại giảm 5% so với cùng kỳ, còn hơn 76,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 61,7 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu đạt 2.735,7 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại đội lên cao, tăng đến 62% nên lợi nhuận gộp thu về giảm 16 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 311 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu của DGC.

Về cơ cấu, doanh thu bán hàng trong nước đạt hơn 971 tỷ đồng, chiếm gần 36% tổng doanh thu, phần còn lại là doanh thu bán hàng tại khu vực nước ngoài. Trong số đó, doanh thu từ lĩnh vực sản xuất bột giặt, hóa chất đạt 1.570 tỷ đồng, chiếm 57% tổng doanh thu. Doanh thu từ hoạt động thương mại bao gồm cung cấp dịch vụ vận chuyển, cho thuê kho chiếm gần 40%, còn lại là doanh thu từ lĩnh vực cung cấp dịch vụ.

Phần lãi/lỗ ghi nhận từ các công ty liên doanh liên kết cũng tăng gần 7 tỷ đồng, lên mức 61,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2017 công ty chi gần 141 tỷ đồng cho khoản chi phí bán hàng, tăng đột biến đến 50 tỷ đồng so với cùng kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 5 tỷ đồng.

Kết quả, Bột giặt và Hóa chất Đức Giang báo lãi sau thuế 203 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2017, giảm 21% so với cùng kỳ. Kết quả này giúp công ty hoàn thành 87% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt hơn 160 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2017, tổng cộng tài sản công ty đạt 2.229 tỷ đồng, tăng 225 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả hơn 674 tỷ đồng, tăng 34 tỷ đồng so với đầu kỳ, vay nợ ngán hạn còn 207 tỷ đồng, giảm gần 180 tỷ đồng so vưới đầu kỳ. DGC không ghi nhận khoản vay nợ dài hạn nào. Vốn chủ sở hữu đạt 1.555 tỷ đồng, trong đso vốn góp chủ sở hữu hơn 500 tỷ đồng.