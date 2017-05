BST tranh đương đại trị giá 5.700 tỷ đồng của tỉ phú trẻ người Nhật

Tỉ phú Yusaku Maezawa bên bức tranh 110,5 triệu USD của mình. Sau buổi đấu giá, bức “Untitled” của nghệ sĩ Jean-Michel Basquiat trở thành bức tranh đắt nhất thế giới được vẽ bởi một họa sĩ người Mỹ. Bức “Untitled” là tác phẩm nghệ thuật lên án chế độ phân biệt chủng tộc đối với người da màu tại Mỹ vào những năm 80s. Bản thân tác giả cũng là một người da màu nên những nét vẽ, đặc biệt hơn là ánh mắt trong bức hình được thể hiện 1 cách rất tức giận, thay lời muốn nói của tác giả về chế độ bóc lột và bạo hành người da màu tại Mỹ.

Là một trong những vị tỉ phú đi lên từ bàn tay trắng trẻ nhất thế giới, Yusaku Maezawa cho thấy sự khác biệt của những tỉ phú thế hệ mới, không còn những suy nghĩ cứng nhắc, những bộ suit sang trọng. Thay vào đó, là một tình yêu lớn dành cho nghệ thuật hội hoạ đương đại.

Tỉ phú Yusaku Maezaw bên cạnh bức tranh Buste de Femme (Dora Maar) của Picasso. Yusaku đã phải bỏ ra 22,6 triệu đô (tương đương 512 tỷ) để sở hữu tác phẩm này. Bộ sưu tập của anh cũng rất đa dạng, bao gồm các tác phẩm của đại danh hoạ Pablo Picasso, hay Jean-Michel Basquiat, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Chamberlain, Dan Flavin, On Kawara,…

Những tác phẩm hội hoạ dường như gắn liền với hình ảnh của vị tỉ phú hầu như ở khắp mọi nơi, với một tác phẩm khác của danh hoạ Jean-Michel Basquiat bên trong văn phòng của Yusaku.

Bức Last Supper theo phiên bản của Andy Warhol – hoạ sĩ người Mỹ, người có công lớn trong việc dẫn dắt và quảng bá phong trào pop art tại Mỹ. Đây cũng là một trong những nghệ sỹ đương đại mà Yusaku ưa thích. Tác phẩm đang được trưng bày tại bảo tàng của Yusaku tại Chiba – Nhật Bản

Một cái tên khác cũng được vị tỷ phú trẻ ưu ái đó là On Kawara – hoạ sĩ người Nhật nhưng hoạt động nghệ thuật tại Mỹ. Một tác phẩm của On Kawara với đề tài chiến tranh Việt Nam được trưng bày bên trong bảo tàng của ngài tỉ phú Yusaku tại Chiba, ngoại ô Tokyo.

Được hỏi về lý do tại sao lại chi quá nhiều tiền vào nghệ thuật đến thế, Yusaku chia sẻ rằng:” Thật không may, sự phát triển về hội hoạ đương đại ở Nhật hiện nay rất thấp nếu như so sánh với các nước phương tây, phong trào này đã nở rộ và phát triển từ thế kỷ trước. Vì vậy, tôi muốn trở thành người dẫn đường, giúp cho phong trào nghệ thuật đương đại phát triển hơn nữa, ngoài ra, đây cũng là một cách giúp đỡ đối với những nghệ sỹ trẻ, giúp họ quảng bá và nâng cao nhận thức của mọi người về nghệ thuật đương đại tại Nhật Bản “

Ngoài những đam mê với những tác phẩm nghệ thuật, tỉ phú Yusaku Maezawa còn được biết đến là một người sưu tầm đồng hồ có tiếng, đặc biệt yêu thích những chiếc đồng hồ Richard Mille. Trên tay tỉ phú trẻ là mẫu đồng hồ Richard Mille RM27-02 Rafael Nadal.

Nói về những chiếc đồng hồ Richard Mille thì Yusaku là một trong những nhà sưu tầm hiếm hoi sở hữu cả 3 mẫu thuộc dòng RM 027 Rafael Nadal Tourbillon, gồm RM 027, RM 27-01 và RM 27-02. Bức ảnh bộ ba RM Tourbillon của Yusaku Maezawa trở nên vô cùng nổi tiếng trong giới sưu tầm đồng hồ với trọng lượng cả 3 chiếc đồng hồ có giá lên đến khoảng 2 triệu đô này chỉ nặng 94 gram.

Bên cạnh đó, Yusaku Maezawa còn sở hữu một chiếc RM038 Bubba Watson Tourbillon trong BST đồng hồ của mình.

